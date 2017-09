La tierna carta de la nena obligada a abandonar a su perrita

Dentro de una caja de zapatos, con una carta y ocho pesos, una perrita fue dejada en la puerta de la casa de una mujer que se dedica a cuidar animales en abandono en Tijuana, Baja California.

Una niña de 7 años, al verse forzada por sus padres a abandonar a su mascota, dejó a la cachorra en el domicilio de la cuidadora, a quién le escribió lo siguiente:

“Hola me llamo Jazmin y ella es Cristalita, te la tuve que dejar en tu puerta porque me dijeron que cuidas animales que no tienen casa. Ella ya no va a tener casa porque mis papás no la quieren porque no es original. Como si mi mamá y papá la iban a tirar, mejor te la dejo para que no pase frío y tenga comida. Yo no puedo cuidarla, solo tengo 7 años y no me dan mucho de recreo para su comida, cuídala mucho por favor. Te dejo 8 pesos y dile que la quiero”.

La imagen de la cachorra y la tierna carta rápidamente se viralizaron en las redes sociales. “Esto me ha conmovido demasiado porque los niños muchas veces son más conscientes que nosotros los adultos”, comentó la mujer en su perfil de Facebook, emocionada por la muestra de humanidad de la niña.