Primavera-verano: ¿cuánto costará cambiar el guardarropas?

Con descuentos de hasta 50%, los comerciantes liquidan las pocas prendas que le quedan de invierno para dar paso a la nueva temporada. Esperan que la llegada de la primavera dinamice las ventas del sector que siguen sin repuntar. La estrategia consiste en mantener los precios y hacer promociones al inicio de la estación y no cuando esta termine.

La Federación Económica de Mendoza tiene buenas expectativas y aseguran que las ventas minoristas han mejorado, aunque continúan en números rojos. Así lo indicó Verónica Zabek titular del Centro Comercial a Cielo Abierto, quien adelantó: "Pretendemos mantener los precios y plantear a los comerciantes que hagan promociones cuando hagan el recambio de sus vidrieras y no cuando la temporada primavera- verano termine".

En este sentido, el Plan 12 cuotas con las tarjetas de crédito que funciona todos los días y abarca todos los rubros ha tenido muy buenos resultados. Zabek señaló que el acuerdo para dar financiamiento que logró la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME) y la Cámara de tarjetas de crédito y compra ( ATACYC) ayudó a reactivar el consumo. Aunque sólo funciona en Ciudad, General Alvear, Las Heras, San Rafael y Tunuyán.

Las casas de indumentaria ya hicieron el pedido de las prendas que se confeccionan en mayor medida en fábricas textiles en Buenos Aires y los encargados de estos comercios confirmaron que no se registraron aumentos significativos por lo cual, sus clientes no lo verán reflejado en los precios finales.

Pese a que algunos locales ya exhiben un adelanto en sus vidrieras, "el gran recambio se hará a fines de septiembre cuando comienza la temporada alta", dijo el encargado de una casa de calzado.

En cuanto a los resultados de las liquidaciones de fin de temporada, los comerciantes no fueron positivos. "Tenemos 2x1, descuentos de hasta 50% y algunos productos hasta han quedado al costo, sin embargo, esas ventas no llegan a mover la balanza", confesó el dueño de un local de indumentaria masculina.

Las liquidaciones no mejoraron los números rojos.

Algunos precios

La primavera llega con una renovada paleta de colores pasteles donde el amarillo y el rosa van a estar en todas las prendas, al igual que las estampas y los volados.

En un relevamiento por los comercios del Centro y analizando marcas económicas se pudo testear precios de referencia. En tanto, en los centros comerciales, estos números de base se duplican.

Mientras que las remeras con hombros descubiertos y los tops con volados van desde los $350, los vestidos cortos con vuelos no bajan de los $600. Los pantalones de jeans seguirán con un precio que parte de los $500. En cuanto a los calzados, los zapatos, las zapatillas de lona y las sandalias van de los $700 hacia arriba.

El comportamiento del consumidor

Para Francisco Retali asesor del programa Centros Comerciales a Cielo Abierto del IDC todas las estrategias que busquen modificar los números negativos de los comercios es alentadora. Sin embargo, afirmó que "el mercado está muy raro" y los consumidores no se comportan siguiendo un patrón establecido.

"El aumento del consumo no depende del factor climático o la temperatura sino de la disponibilidad de dinero que se tenga", analizó el sociólogo especializado en economía, Javier Elizondo. Aseguró que cuando el presupuesto familiar está en rojo lo primero que se deja de lado es el ocio y los gastos que no tienen que ver con lo indispensable. Es decir, que una nueva colección de indumentaria no influirá en los consumidores si no llegan a fin de mes.

Si se coteja con los últimos últimos meses, el rubro indumentaria es el más complicado. En agosto tuvo una caída de - 1,25% frente a igual fecha de 2016, en julio fue de -1,65%, en junio fue de -2,89, -en mayo -4,78 y en abril de -5,97, donde el "efecto Chile" fue devastador.