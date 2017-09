Los payasos del mundo indignados con la remake de 'IT'

No. No es una joda. La Asociación Mundial de Payasos 'Pan Moody' inició una campaña en contra de la película 'IT' porque, a su entender, 'afecta seriamente su trabajo'.

Según dicen, el terror que genera la historia de ficción hizo que la demanda de payasos en fiestas infantiles cayera notablemente. "Hubo muchas cancelaciones de presentaciones en escuelas y bibliotecas por todo esto", dijo el vocero de la Asociación.

Y como para rematar todo este asunto descabellado, comentaron que en los Estados Unidos hubo varias denuncias en contra de algunos trabajadores del rubro ya que los vecinos consideraron que se trataba de 'personajes muy sospechosos'.