Gasalla habló por primera vez de su pelea con Fátima Florez

Cuando parecía que la disputa entre Antonio Gasalla y Fátima Florez era un tema superado en el programa de Susana Giménez, el tema resurgió y, por primera vez, el capocómico habló públicamente del tema.

Cuando todo comenzó, Fátima lloró desconsoladamente en el piso de Intrusos, hablando de toda esta cuestión. Y ahora, Gasalla respondió: “No estoy enojado con nada. Eso es otra cosa que no me pasó a mí, le pasó a ella. ¿Vos me viste salir a llorar a todos los canales?“, expresó en Infama.

“Yo no dije nada. Es un problema de ella, pregúntenle. Trato, en esta profesión que uno está tan expuesto, de no vivir la vida de los demás. Ya tengo 76, en cuatro años voy a tener 8, ¿Creés que tengo ganas de juzgar y pelearme con alguien, a esta altura de mi vida?“.

En ese sentido, consultada por esta frase, la imitadora dijo: “Lloré porque soy un ser humano y me corre sangre por las venas… y soy sensible. ¿Es un pecado?“.