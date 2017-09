Fotos y video: la increíble vida del hombre que se cree sirena

Cada semana, Davi Moreira, se pone su cola azul de sirena y nada por la playa de Río de Janeiro. Este joven de 22 años, se inspiró por la película de «La Sirenita» y, en especial, por el personaje principal: Ariel.

«Es un estilo de vida, una manera de expresar mi amor y respeto por el mar y este encuentro entre dos mundos. Cuando estoy en el agua me siento como otra persona», explicó mientras descansaba sobre las rocas y su cola que brilla con el sol.

Su habitación está decorada temáticamente con referencias a la película de dibujos animados. Se puede encontrar desde acolchados de Ariel, muñecas de la protagonista, tazas hasta camisas.

El mismo se hace llamar «David Sirena» y ha grabado una parodia gay de la película de Disney en YouTube. Sin embargo, Moreira confiesa que no todos aceptan este hobby le insultan.

A estos comportamientos, el joven alega que su obsesión sirena es una respuesta a un mundo «cruel». «La gente se ríe de mí porque soy diferente, pero yo me río de ellos porque son todos iguales», dijo. «No estoy tratando de escapar de la realidad. Sé perfectamente cómo hacer frente a la vida adulta. Pero esto me hace feliz y no estoy haciendo daño a nadie».

No obstante, David Moreira solamente es un aficionado. En Brasil es una tendencia nadar con cola y existe una telenovela, «A Força de Querer», en la que la reina del mar es la actriz brasileña Isis Valverde. Ella se considera «primera sirena profesional» y cree que que hay unos 1.000 aficionados sirena en este país y van en aumento.