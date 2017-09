El mensaje del “compre local”

El efecto Chile no deja de impactar fuertemente en las ventas en Mendoza. La Tierra del Sol y del Buen Vino lleva veinte meses de caídas consecutivas. Por eso es fundamental sostener las acciones estratégicas empresarias, con la ayuda oficial, para intentar salir adelante. Al mismo tiempo, se hace imperioso no sólo desarrollar planes de cuotas sin interés –que están ayudando a revertir lentamente el panorama– sino hacer esfuerzos para mantener o bajar los precios, tentando aún más a los compradores. Es que, para los mendocinos, el bolsillo es lo que sigue mandando. De ahí que cruzar la cordillera es sólo un paso. Sin embargo, hay un mensaje que debe empezar a sentirse en la ciudadanía: la necesidad del “compre local”, ya que, en definitiva, se trata de una economía circular: si no participan todos, la situación puede empeorar. Esto es: más despidos, menos consumo y un golpe fuerte para el conjunto de la población.