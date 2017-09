Beyoncé y George Clooney, solidarios

Beyoncé y George Clooney figurarán entre las celebridades que recaudarán fondos en una teletón para las víctimas del huracán Harvey, que desplazó a más de 1 millón de personas en Texas, dijeron los organizadores el martes.

Una lista interminable de celebridades mostraron su apoyo a los damnificados, donaron dinero para las entidades y organizaciones que los asisten y pidieron que más se sumen a ayudar.

Leonardo DiCaprio, por ejemplo, donó un millón de dólares, al igual que Sandra Bullock y el músico Paul Simon. Miley Cyrus donó 500 mil dólares a través de su fundación Happy Hippie, y artistas como Solange Knowles y Fall Out Boy han planeado conciertos para recaudar dinero.

El programa benéfico “Hand in Hand” se emitirá en vivo el 12 de septiembre desde Los Ángeles, Nueva York y Nashville a través de las cadenas ABC, CBS, FOX y NBC, además del canal musical de cable CMT y las plataformas digitales Facebook, Twitter y YouTube.

El espectáculo incluirá actuaciones musicales, mensajes grabados y presentaciones en vivo de una serie de celebridades como Oprah Winfrey, Matthew McConaughey, Adam Sandler, Reese Witherspoon, Julia Roberts, Barbra Streisand, Blake Shelton y George Strait.

Los fondos recaudados por la teletón se destinarán a las organizaciones Habitat for Humanity, Save the Children, Feeding Texas, United Way y Direct Relief.

Las donaciones se podrán realizar por teléfono, mensaje de texto y en línea desde el inicio del espectáculo que tendrá una hora de duración.

Harvey, que tocó tierra el 25 de agosto y se convirtió en el huracán más poderoso en azotar Texas en más de 50 años, causó la muerte de más de 60 personas, desplazó a más de 1 millón y dañó unas 203.000 viviendas en su destructivo paso por más de 480 kilómetros. Los daños se estiman en hasta unos 180.000 millones de dólares.