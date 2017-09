“Creo que Barby está enamorada del Polaco”

El ganador de Gran Hermano 2015 y ex pareja de Barby Silenzi, Francisco Delgado, habló del escándalo que por estos días envuelve a la madre de su hija al ser señalada como tercera en discordia en la separación entre El Polaco y Silvina Luna.

“Yo creo fehacientemente que a Barby le gusta mucho El Polaco y creo que está un poco enamorada de él”, dijo Francisco en diálogo con el programa Por si las moscas de La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Y agregó: “Nosotros somos compinches, nos contamos todo, nos queremos mucho y sin que me diga nada, la observo y me doy cuenta. Incluso El Polaco la dejó medio tirada y ella lo defiende como sea”.

“Ella me dice que no, que no está enamorada, pero después de 6 años yo la miro y me doy cuenta; me jura y me recontra jura que no está con El Polaco, pero yo me doy cuenta que cuando lo mira le pasa algo”, insistió.

A su vez, manifestó: “Ojalá que se enamoren y se quieran; y que la quiera a mi hija, porque si no sí me caería muy mal”.

Por último, se refirió a su inminente participación en Bailando por un sueño junto a Nancy Pazos en el cuarteto en trío y comentó: “Con Nancy venimos ensayando hace 20 días sin parar, a full. Se hace mucho más jodido porque Nancy es una mujer que no tiene 20 años y yo no soy un bailarín”. Y adelantó: “Además Nancy tiene preparada una previa medio jugada, que la estuvimos discutiendo”, finalizó.