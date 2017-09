La única bebida que resiste una explosión nuclear

Corea del Norte es en gran parte el país responsable de que el mundo esté en vilo por ante un posible apocalipsis nuclear.

En términos sencillos, el desquiciado norcoreano llamado “líder supremo” por sus súbditos, parece haber desarrollado explosivos nucleares hasta 10 veces más potentes que los que utilizó Estados Unidos para asesinar a decenas de miles de japoneses en 1945.

Esta paranoia mundial nos lleva a conocer casi a diario las ideas, algunas bastante extremas, para tratar de mitigar un desastre nuclear buscando la supervivencia de la humanidad.

Dicen los expertos que, en caso de guerra nuclear, alimentos tales como la comida enlatada, los cereales o las barritas energéticas resultan imprescindibles para sobrevivir a los primeros días después de una catástrofe.

Pero más allá de la dieta básica para poder salir adelante hasta que lleguen los servicios de emergencias, hay otro producto en tu heladera que te podría ayudar a llevar mucho mejor una hipotética catástrofe de este calibre: la cerveza.

Y no solamente por los efectos positivos en el ánimo que tiene la burbujeante bebida, sino también por su robusta resistencia a las explosiones nucleares.

Hacia fines de la década del 50, la crisis de los misiles nucleares en Cuba puso a Estados Unidos al borde de un ataque devastador que hubiese tenido repercusión en todo el planeta.

En esa época, Estados Unidos realizó una gran cantidad de experimentos y estudios para prepararse ante un eventual ataque nuclear y sus consecuencias.

Así es cómo se supo de los efectos de la radiación sobre las personas, los alimentos y las bebidas. Fue entonces cuando se descubrió la particular resistencia de la cerveza a una explosión nuclear.

Bajo un estudio denominado como "Los efectos de las explosiones nucleares en bebidas envasadas", el Gobierno de Estados Unidos llevó a cabo diferentes pruebas en las que sometió a las bebidas más populares del mercado a una explosión nuclear. Las bebidas fueron situadas a diferentes distancias de dos explosiones (equivales en términos de energía a 20 y 30 kilotones de TNT, respectivamente), y tras la detonación se analizó hasta qué punto sería saludable consumir esas bebidas después de que hayan sido expuestas a la radiación.

Los envases de bebidas que sobrevivieron a la onda expansiva sí llegaron a estar expuestos a la radiación, pero no así su contenido. El líquido que contenían diferentes recipientes de bebidas como la cerveza o los refrescos no llegó a contaminarse, y los investigadores concluyeron que "[los niveles de radiación] entraban dentro de los límites para el uso de emergencia". Eso sí: es probable que el sabor de la cerveza no fuera el que te esperás.

Las bebidas que más cerca se encontraban de la explosión (menos de 400 metros) seguían manteniendo una calidad aceptable para su consumo, pero en su sabor se apreciaban ciertas diferencias respecto a los recipientes que se encontraban más lejos de la zona cero. Pero seguían siendo perfectamente consumibles.

En pocas palabras, si se desatase la locura nuclear, y siempre que sobrevivieses, podrías ir a la heladera en busca de una cerveza para refrescar la mente y pensar mejor el siguiente paso en tremenda situación.