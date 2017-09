Avruj: "La hipótesis más fuerte apunta a la Gendarmería"

Luego de reunirse con el juez de Esquel, Guido Otranto, el secretario de DDHH aclaró que "no hay pistas concretas".

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, dijo hoy que "la hipótesis más fuerte apunta a Gendarmería" en la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado, pero aclaró que "no hay prueba o pista concreta", mientras consideró que se trata de "un caso difícil" tras una reunión con el juez de Esquel, Guido Otranto.

"En ningún momento el gobierno estuvo apartado en esta situación tan delicada", destacó el funcionario en declaraciones realizadas a radio Mitre antes del encuentro con el juez, y manifestó que el caso "sin duda tiene impacto internacional".

Avruj aseguró que en la reunión de ayer del gabinete de Seguridad "no se evaluó" el informe de inteligencia atribuido a la Policía Federal, que indica que Maldonado fue secuestrado por gendarmes, golpeado hasta la muerte y enterrado en algún lugar de la frontera entre la Argentina y Chile.



En ese sentido, dijo que "en la hipótesis que hay en el informe de la fiscal", Silvia Avila, no hay "ninguna prueba cierta o pista concreta que involucre a la Gendarmería".

"La hipótesis más fuerte apunta a la Gendarmería, pero eso se tiene que verificar, si realmente es responsable o no, por esto tenemos que trabajar en todas las hipótesis", advirtió.

Avruj expresó tener "las opiniones de la fiscal y el juez que no dan por cierto o fundamentado que rotundamente sea la Gendarmería".

Al ser consultado si fue tardía la reacción del gobierno en el caso Maldonado, Avruj afirmó que "no, yo no comparto eso, desde que me tocó a mí decir el primer día dije públicamente que nos tenía ocupado con mucha preocupación".

Asimismo, tras el encuentro que mantuvo con el juez en Esquel dijo a la prensa que se trata de "un caso difícil a todas luces".

El funcionario destacó que "se ofreció una reunión con la familia, pero no nos van a recibir", y manifestó que el juez "vio como muy importante para él el programa de protección de testigos" a cargo de su área.

El secretario de Derechos Humanos también se refirió a la causa iniciada por el fiscal Federico Delgado, que pidió investigar la responsabilidad del gobierno y Gendarmería en la desaparición del joven, y sostuvo que "no hay ningún encubrimiento".

"No hay posibilidades de que el presidente, los ministros, estén encubriendo la figura de la desaparición, al contrario, se está investigando", sostuvo.

Por otra parte, expresó que "el juez dijo que no dio orden de rastrillaje en este momento" y afirmó, en ese sentido, que "lo que sé es que lo que se haga será en articulación con el juez".

"Los gendarmes no fueron requeridos" por la fiscal en el marco de la investigación, manifestó.