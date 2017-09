Por la educación sexual, estalló la grieta política en Malargüe

La educación sexual en Malargüe hizo estallar públicamente la grieta entre funcionarios que integran el gabinete del intendente Jorge Vergara Martínez. La tensión política pasa por el aval de la comuna sureña a una jornada organizada por una ong religiosa y que cuenta con el apoyo de una funcionaria. Si bien esta charla estaba dirigida a las escuelas, hubo marcha atrás pero el apoyo del municipio siguió. Esto hizo que otra directora saliera a cuestionar este compromiso.

La polémica se disparó con una jornada de salud reproductiva del Ministerio de Salud y, a partir de ahí, se convirtió en una espiral de declaraciones polémicas de los principales curas de Malargüe. Pero la situación no quedó ahí. El Sol publicó días atrás que Bibiana James, directora de Crecimiento Social y vinculada a sectores ultraconservadores, impulsaba una charla similar en el centro de convenciones pero que sería dada por una ong católica, Protege tu corazón, sin el permiso del intendente.

El intendente Vergara, haciendo equilibrio, junto a James

Con el revuelo lógico que causó en las escuelas, porque opondría a una gestión radical con las directivas de la DGE a nivel provincial, se decidió que la charla se mantendría pero no asistirían las comunidades educativas.

Sin embargo, el radical Vergara parece estar haciendo equilibrio político con un gabinete dividido, dado el peso que tiene los sectores católicos con referencia en el Verbo Encarnado -y que algunos vinculan íntimamente con el jaquismo que gobernó durante años-.

Así es que la Primera Jornada sobre la Educación Sexual continuó su promoción en el departamento con el logo del municipio en videos y en afiches, como puede verse abajo:

Esta ambivalencia política hizo explotar la interna política en el gabinete municipal. Y la que manifestó públicamente el malestar fue la directora de Promoción Educativa, Carolina Sandmeier.

Sandmeier, a la derecha, a cargo del área educativa de Malargüe.

Este es el mensaje que se está viralizando y que refleja la postura de la funcionaria que tuvo a su cargo la organización de los talleres de salud reproductiva junto al Ministerio de Salud:

"Hago público mi total desacuerdo con la invitación que el municipio hace a la charla de la Fundación Protege tu corazón... dicha institución (de la tengo más dudas que certezas) y sus organizadores tienen todo derecho de hacerla pero considero que el Estado no tiene por qué invitar a algo que nos viene impuesto por una interpretación particular de las leyes y las metodologías con las que se aborda la educación sexual. Considero que prepararse para «influir» en un hijo o alumno es reducir al otro a una cosa... defiendo el educar, construir, hacer pensar... Considero que detrás de la «normalidad» de la que hacen bandera hay millones de prejuicios... no hay valor más humano que respetar al otro sin reparos de ningún tipo... creo, qué más allá de todas sus imperfecciones y dificultades, no hay nada mejor que la educación pública y laica... hay mucho que hacer por nuestros niños y jóvenes y eso me preocupa... no sé cuánto llegaré a hacer pero sé lo que no quiero... quiero hijos y alumnos que vivan con libertad, justicia y paz...

Vivimos en una sociedad que le dio la posibilidad a los jóvenes de votar a los 16, que se debate a qué edad son imputables de un delito, qué se alarma en las redes sociales ante cada maltrato, violación o muerte de un menor pero no estamos dispuestos a que ellos reciban información concreta y real sobre su sexualidad... hipocresía... hipocresía del hacete cargo de esto sin meterte en aquello.... además, ser buena persona no es una cuestión de fe... ser buena persona es pensar en el otro más allá de todo... los demonios no existen, sólo viven mágicamente en las personas que no son capaces de amar porque sí...".

Y de qué tratan las jornadas de la polémica

La Fundación Protege tu corazón es una ong nacional, pero con asiento en Mendoza, según su sitio web.

La charla se dará este 9 de septiembre en el Centro de Convenciones Thesaurus y, entre los contenidos que darán los especialistas de la fundación, figuran algunos que llaman la atención, como "Aprender a conectar e influir sobre tus hijos" o dan por hecho que los adolescentes "confunden fácilmente amor con sexo".

Estos son los contenidos de la jornada, que está dirigida a padres, docentes y público en general: