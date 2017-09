Pampita y Benjamín Vicuña harán una misa por su hija Blanca

Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña realizarán este viernes una misa en memoria de su hija Blanca, en un nuevo aniversario de su muerte.

La expareja, junto a sus hijos Bautista, Benicio y Beltrán, participará de una ceremonia íntima para recordar a la pequeña a cinco años de su muerte.

A pesar de haberse separado en medio de un escándalo que incluyó la infidelidad del actor con la China Suárez, la conductora y el actor chileno se mantienen unidos por sus hijos y el recuerdo de Blanca.

“Yo tengo tres hijos más que criar, así que tengo un motivo hermoso para levantarme cada día y para disfrutar. Mis hijos son el motor de mi vida. Tengo la obligación de ser feliz, que me vean así y darle alegría al hogar (…) Creo mucho en Dios y eso siempre fue una herramienta y una ayuda”, dijo Carolina en enero pasado.

Por su parte, Benjamín también recordó a su hija en una reciente entrevista con la revista Hola. “No hay un sólo día en que no piense en Blanca, soy un hombre extraviado y en ese sentido la ‘China’ comparte mi dolor desde el lugar que puede (…) Ahora vengo de un proceso largo con una psicóloga acá en Argentina, pero también he tenido psicólogos y psiquiatras en Chile, donde para muchos hay que tener una enfermedad o un problema para hacer terapia. Me parece necesario atenderse ‘la peluca’ del lado de adentro”.

Recordemos que Blanca falleció el 8 de septiembre del 2012 en la Clínica Las Condes en Chile, después de permanecer internada durante nueve días, como consecuencia de una neumonía hemorrágica. Tenía 6 años.

Por este motivo, la modelo se ausentará de su rol como jurado en el Bailando y será reemplazada por Florencia Peña.