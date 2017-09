Shailene Woodley sobre su paso por la cárcel: “Me hicieron desnudar y abrir las nalgas”

En octubre de 2016, Shailene Woodley participó de una protesta en Dakota del Norte, Estados Unidos, contra la instalación de un oleoducto. La actriz se interpuso a las máquinas que llevaban los materiales, y terminó detenida.

En una entrevista para la revista Marie Claire, la protagonista de Divergente contó cómo fue su paso por la cárcel. “Me hicieron desnudar. Me dijeron que me desvistiera, me diera vuelta y separara mis nalgas“, contó.

“Cuando estás en un celda y se cierra la puerta, te das cuenta que nadie puede salvarte. Si hay un incendio y ellos deciden no abrirte la puerta, morirás. Sos un animal en una jaula“, confesó Woodley y agregó: “Me declaré culpable de los cargos y firmé un acuerdo. Tengo un año de probation, así que me tengo que cuidar el culo“.