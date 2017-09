Por qué es una fantasía el sexo en lugares públicos

Cada 6 de septiembre se festeja el Día Mundial del Sexo. La combinación del día y del mes (6 del 9) aluden a la postura sexual en la que dos personas se practican sexo oral mutuamente, y de allí el motivo de tal celebración.

Según un estudio de la Universidad de Montreal (Canadá), que reproduce Infobae, tener sexo en un espacio público o ser observado/fotografiado era una de las principales fantasías que las personas tenían como pendientes.

"Muchos jóvenes deciden tener sexo en espacios públicos para ahorrar los costos de un hotel alojamiento, además de que la espontaneidad de la acción muchas veces no da tregua para elegir y buscar otro sitio", explicó el médico psiquiatra y sexólogo Walter Ghedin (MN 74.794) a ese diario porteño.

El especialista agregó que "en los adultos que recién se conocen está casi restringido a los primeros contactos para después pasar a un lugar más cómodo, aunque aquellos que ya tienen años de convivencia suelen aventurarse a lugares nuevos".

El informe canadiense, publicado en publicado en la revista The Journal of Sexual Medicine, partió de una muestra obtenida a través de 1.516 adultos (799 hombres frente a 718 mujeres) de los cuales el 85,1% eran heterosexuales y el 3,6% homosexuales. Hacerlo en un espacio público contó con la aceptación del 58% de las mujeres y del 66% de los hombres encuestados.

El Código Penal Argentino, en su artículo 129 sobre "exhibiciones obscenas", prevee lo siguiente: "Será reprimido con multa de mil a quince mil pesos el que ejecutare o hiciese ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros. Si los afectados fueren menores de dieciocho años la pena será de prisión de seis meses a cuatro años. Lo mismo valdrá, con independencia de la voluntad del afectado, cuando se tratare de un menor de trece años".

"El desarrollo de estas prácticas -sin embargo- no puede afectar la libertad sexual de terceros que no quieran ser partícipes observadores e involuntarios de ellas. Así, quienes exponen sus actos sexuales en lugares públicos o pasibles de ser vistos por quienes no lo desean, podrían incurrir en el delito de exhibiciones obscenas que resulta agravado si el espectador es menor de 18 años. Es importante entonces saber que, el desarrollo de las fantasías, en este sentido, debe respetar siempre el derecho de aquellos que no desean ser expuestos a su observación", dijo a Infobae la abogada penalista Karina Blanco (Tomo 101 Folio 11 CPACF).