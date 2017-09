Aceptalo: no somos tan buenos y Messi no nos va a "salvar"

Los argentinos vivimos del pasado. De las añoranzas del "granero del mundo" y del gran país que pudo ser y en algún momento de la historia desvió su camino. De la necesidad histérica de encontrar un líder que nos guíe y nos salve, simplemente para tener a mano después alguien a quien echarle las culpas de nuestras miserias.

Política, Justicia, las fuerzas de seguridad, el periodismo, el mundo empresario, la sociedad en general. Nadie puede escapar de este análisis. El fútbol, una religión en nuestro país, obviamente tampoco.

Así llegamos a la actualidad de la Selección. De repente nos damos cuenta que corremos serio riesgo de quedarnos fuera de Rusia 2018. ¿Un mundial sin Argentina? Sí. Suena duro pero es demasiado real. Aunque esta crisis inédita no debería sorprender tanto. Tres técnicos en 16 fechas de las Eliminatorias, el caos de la AFA y jugadores golpeados por las finales perdidas y sin fuerza anímica para revertir la situación forman parte de un combo que deja a la clasificación pendiendo de un hilo.

Entonces, en la urgencia, recurrimos al salvador. Al líder que nos tome de la mano, nos suba al avión y nos lleve a Moscú. Pero no lo tenemos. Porque Lionel Messi, el mejor del mundo y uno de los mejores de la historia, ya demostró demasiadas veces que en la selección es incapaz de hacerlo. Con todos los sistemas y varios potenciales "socios" que en realidad nunca fueron tales, habitualmente falla en los momentos más calientes.

Es cierto que "solo no puede", como dicen los fanáticos del capitán. Es verdad que ilusiona con cada arranque a pura gambeta y velocidad. Es real que nadie puede criticarlo por no intentarlo. Sin embargo el peso de tener que ser siempre el patrón lo supera una y otra vez.

Pese a ello, está claro que Messi es el único intocable del equipo. Si con él penamos en la mitad de la tabla de las Eliminatorias, sin él probablemente lucharíamos con Bolivia y Venezuela para evitar ser los últimos. Pero llegó el momento de no esperar más un milagro del rosarino. Será más sano (para él y para todos) dejar de imaginarlo con la camiseta albiceleste tomando la pelota en la mitad de la cancha, gambeteando a medio equipo rival y definiendo al ángulo.

Así que hay que buscar otro camino. No es imposible: Alemania y España, junto a Brasil las mejores selecciones de la actualidad, no tienen una superestrella que pueda aspirar a ganar un Balón de Oro en un futuro cercano. Sin embargo, marcan diferencias jugando en equipo.

Eso no pasa en Argentina. Martino, Bauza y ahora Sampaoli no lo encontraron. El problema es que cuando sacamos del análisis a Messi, descubrimos con dolor que no somos tan buenos como creemos. Ya no tenemos los mejores jugadores del mundo... ¿Alguna vez los tuvimos?

Por un lado está el crack de Barcelona y por el otro un grupo de futbolistas a los que les costaría mucho ser titulares en otras selecciones de elite. Los "viejos" Di María, Mascherano, Banega y Pastore, entre otros, sufren en cada partido de la Selección. Los "nuevos" Dybala e Icardi no fueron protagonistas en las pocas oportunidades que tuvieron. Individualmente no aportan soluciones, pero el problema mayor es que tampoco lo hacen como equipo.

Argentina puede ganarle a Perú y Ecuador y llegar a Rusia 2018. Pero el análisis va por otro lado. Porque sin ideas claras, organización, juego en equipo, futbolistas destacados, recambio ni "salvador", el crítico momento de la Selección amenaza con empeorar en los próximos años. Entonces habrá que acostumbrarse a sufrir porque, como dice Serrat, "nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio".