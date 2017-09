Alerta roja por avance del potente huracán Irma

Haití declaró hoy la alerta roja en todo el país ante el avance del huracán Irma, de categoría 5, que se desplaza este miércoles sobre las Antillas Menores golpeando las islas caribeñas de St. Martin y Anguila.



De acuerdo con Protección Civil, los departamentos Norte, Noreste, Noroeste, Artibonite y Centro están bajo la amenaza de Irma, que presenta vientos máximos sostenidos de 295 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste con una velocidad de traslación de 26 km/h.



El Gobierno, a través de la Protección Civil, llamó a la población en las zonas de alto riesgo a desplazarse y respetar las órdenes de las autoridades para evitar pérdidas humanas.



Las clases en las escuelas también han sido suspendidas desde hoy y hasta el viernes.



El presidente del país, Jovenel Moise, llamó a la población a mantener la vigilancia ante la evolución de este ciclón, que amenaza a esta empobrecida nación menos de un año después de que el huracán Matthew devastara una parte del país en octubre de 2016, dejando al menos 573 muertos, miles de afectados y cuantiosos daños.

Irma, el huracán más poderoso hasta el momento el Atlántico pic.twitter.com/AYxTkCW1CQ — German Jimenez Leal (@GermanAJL) 6 de septiembre de 2017





"Según las previsiones, Haití está bajo amenaza del huracán Irma, llama a todos y todas a estar en vigilancia y escuchar los consejos de las autoridades", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.



A pesar del potencial peligro que representa Irma, muchas personas en las calles desconocen la situación, mientras que otros se quejan de la falta de medidas adoptadas por el Gobierno.



"Puerto Príncipe no está en la trayectoria del huracán pero estamos vulnerables, cualquier lluvia puede causa grande problemas", dijo a Efe Carole François, de 29 años y madre de dos niñas.



El Gobierno, afirmó, "habla pero no hace nada", además, señaló, que "no tenemos electricidad para escuchar la noticias" sobre la evolución del potente huracán.



Centenares de familias aún se encuentran en los campamentos a causa del huracán Matthew, mientras que más de 40.000 personas siguen desplazadas a causa del potente terremoto que destruyó parte de Haití en 2010 y que dejó unos 300.000 muertos.





En su boletín de las 12.00 GMT de hoy, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos indicó que Irma se encuentra a 25 kilómetros al oeste de St. Martin y a 25 kilómetros también al oeste-suroeste de Anguila.



Irma, considerado ya el huracán más potente del Atlántico, llegó esta madrugada al Caribe, donde impactó Antigua y Barbuda, aunque a su paso por la primera los daños fueron menores de lo esperado, pese a los fuertes vientos e intensas precipitaciones que dejó.



Según un probable patrón de trayectoria trazado por el NHC, el "extremadamente peligroso" vórtice Irma se moverá hoy sobre partes del norte de las Islas Vírgenes, pasará cerca o justo al norte de Puerto Rico esta tarde o noche y cerca o sobre la costa norte de la República Dominicana el jueves.



Una vez superada la República Dominicana enfilará hacia Bahamas, el norte de Cuba y llegará a Florida a finales de la semana.



Aunque se esperan algunas fluctuaciones, los meteorólogos prevén que Irma se mantenga en categoría 4 o 5 en las próximas 48 horas.



Irma es el huracán más intenso formado en el Atlántico desde Allen, que en 1980 alcanzó vientos máximos sostenidos de 312 kilómetros por hora.