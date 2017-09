BingingWithBabish: cocina los platos de series y películas

¿Alguna vez viste un plato hecho en un dibujo animado y te pareció extrañamente apetecible? ¿O recordas las comidas más icónicas de tus series y películas preferidas deseando que existan?

El chef y Youtuber Binging with Babish lleva los platos de la ficción a la realidad y te enseña cómo hacerlos para que vos también puedas disfrutarlos en tu casa.

Hay muchísimas opciones y hasta especiales sobre series en particular con varios de sus platos (Seinfeld, It’s always sunny in Philadelphia) y platos aislados que parecen ser tan deliciosos como en el cine. Estos son algunos de nuestros preferidos.

El strudel de “Bastardos sin Gloria”

2. Las costillitas de Freddy, de House of cards.

3. El especial de Game of Thrones

4. El chili de Kevin de “The office”, servido sobre la alfombra

5. El postre con pasta de Elf

6. El chocolate babka de Seinfeld

7. La salsa de la cárcel de Buenos Muchachos

8. La torta de chocolate de Matilda

9. La ratatouille de Ratatouille

Si queres conocer más videos y recetas que podrían funcionar bien (o no) en la vida real, podés seguirlo acá.