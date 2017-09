Avruj reconoció que la "hipótesis más fuerte apunta a Gendarmería"

El secretario de Derechos Humanos de todos modos aclaró que "no hay prueba cierta o concreta" que involucre a esa fuerza.

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, reconoció que en la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado, la "hipótesis más fuerte apunta a la Gendarmería", pero aclaró que por ahora no hay "ninguna prueba cierta o pista concreta" que involucre a esa fuerza, según el expediente judicial.

Avruj, quien hoy viajará a la ciudad chubutense de Esquel para informarle al juez federal Guido Otranto que la administración nacional se pone a disposición del caso, aseguró que "en ningún momento el Gobierno estuvo apartado en esta situación tan delicada".

Admitió que "sin duda tiene impacto internacional" la desaparición de Maldonado, de quien se desconoce su paradero desde el 1 de agosto tras el desalojo por parte de la Gendarmería de la ruta 40 en Chubut, donde había cortes por parte de un grupo de mapuches que reclamaban la liberación de su referente Facundo Jones Huala, arrestado por un pedido de extradición de Chile, donde lo acusan de ataques incendiarios.



El presidente Mauricio Macri encabezó el martes a la tarde una reunión en la Casa Rosada, donde se decidieron medidas para colaborar con la Justicia en el caso Maldonado, de la que participó Avruj, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, entre otros funcionarios.

Avruj aseguró que en ese encuentro "no se evaluó" sobre un supuesto informe de inteligencia de la Policía Federal que trascendió e indica que Maldonado fue secuestrado por gendarmes, golpeado hasta la muerte y enterrado en algún lugar de la frontera entre la Argentina y Chile.

En ese sentido, el funcionario se basó que "en la hipótesis que hay en el informe de la fiscal" Silvia Avila, "no va en ese camino, de ninguna prueba cierta o pista concreta que involucre a la Gendarmería".

Sin embargo, Avruj expresó: "La hipótesis más fuerte apunta a la Gendarmería, pero eso se tiene que verificar si realmente es responsable o no, por esto tenemos que trabajar en todas las hipótesis".

"Tenemos las opiniones de la fiscal y el juez que no dan por cierto o fundamentado que rotundamente sea la Gendarmería", agregó el funcionario.

Al ser consultado si fue tardía la reacción del Gobierno en el caso Maldonado, Avruj respondió: "No, yo no comparto eso, desde que me tocó a mí decir el primer día dije públicamente que nos tenía ocupado con mucha preocupación".

"En ningún momento el Gobierno estuvo apartado de esta situación tan delicada", aseveró el secretario de Derechos Humanos.