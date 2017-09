Chau "Despacito", Swift rompe el récord de Fonsi

El récord corresponde a Taylor Swift y su nuevo videoclip llamado “Look what you made me do” que con solo un día en el servicio alcanzó 28 millones de reproducciones.

Taylor Swift también ha conseguido lo que parecía imposible, ha arrebatado elprimer puesto de la lista de popularidad ‘Hot 100’ a Luis Fonsi después de más de cuatro meses en lo más alto, según ha informado la revista ‘Billboard’.

"Despacito" ha batido el récord histórico al estar 17 semanas en el número uno de dicha lista, tres semanas más de las que estuvo ‘La Macarena’, en 1996.

El hit con el que Swift ha destronado la canción del verano es "Look What You Made Me Do", tema que se hizo viral por sus pullitas a Katy Perry y Kim Kardashian. La canción entró en el número 77 de la lista la semana pasada y, en siete días, ha conseguido 84,4 millones de reproducciones y 353.000 ventas en EEUU, que la han llevado al número uno.