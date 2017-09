Flor Peña: “Susana se pierde entrevistar a Cristina”

La actriz habló sobre la negativa de la diva de hacerle una nota a la ex presidenta.

La polémica decisión de Susana Giménez de no querer entrevistar a Cristina Fernández de Kirchner sigue generando repercusiones. Luego de que se filtraran los audios del enojo de su productor, Florencia Peña emitió su opinión al respecto en Confrontados.

“Susana es impune. O la querés, o… Yo la quiero y no pienso para nada como ella. Pero creo que se la pierde“, dijo la actriz en referencia a la decisión de la diva.

En ese sentido, explicó: “Salvo que sientes a un genocida, o a una persona que ha matado gente, aunque vos no pienses como esa persona, es rico escuchar a alguien que no piensa como la persona que tiene sentada“. Para terminar, Peña agregó: “A mí, la verdad, verla con Susana me llamaría la atención“.