Martín Bossi: “La grieta me tiene los huevos al plato”

Entrevistado por el ciclo radial “Asuntos Pendientes”, Martín Bossi habló de su interpretación de Cristina Kirchner para el sketch que hizo junto a Marcelo Tinelli. El actor contó cómo es hacer humor político en la actualidad.

“Es una situación bastante difícil para mí”, dijo el actor en diálogo con el programa de Nacional Rock (FM 93.7) sobre su interpretación de la expresidenta. Y agregó: “Hoy hacer humor de cualquier índole, y sobre todo político, con las cosas que están pasando en el país, la verdad que no es fácil”.

Bossi reveló que cuando recibió la propuesta de Tinelli “Dudé un poquito, porque no soy un humorista que se dedica a hacer política ni humor político. La verdad es que no me gusta, pero me pareció un desafío actoral bueno”.

“No soy partidario, ni soy K, ni de derecha, ni de izquierda, ni macrista. Soy argentino y quiero que me vaya bien con el gobierno que sea”, aclaró.

El actor aseguró que se divirtió al hacer la “entrevista”, que ya lleva más de 3,3 millones reproducciones en Facebook, pero que no haría una segunda parte.

“Marcelo quiere, pero te putean, yo no leo las redes por lo que tenés que soportar. Si hacés a Macri, sos macrista y odias a Cristina… Es muy difícil hacer humor, la brecha es muy cortita para quedarte en el medio, o para amenizar y tamizar las diferencias”, explicó Bossi.

“A mí, disculpen las palabras, me tienen los huevos al plato el tema de la grieta y seguir separándonos y dividiéndonos. Acá salimos adelante todos juntos. Es mi manera de pensar. Cuando hago humor trato de alivianar un poco la historia y reírnos un poco de nuestras desgracias, pero es muy difícil”, manifestó.

“Ahora (Marcelo) quiere hacer el debate entre Cristina (Kirchner) y (Mauricio) Macri y yo le dije ‘por favor no me metas en eso, porque me mato'”, ironizó.

Al preguntarle si era difícil decirle “no” al conductor, Bossi respondió: “Yo le he dicho que no muchas veces. En ShowMatch, no trabajo hace ocho, nueve años. Tengo mi camino y mi carrera. La verdad es que no tiene que ver con imitar a Cristina ni a Macri. En el teatro no es lo que hago. Pero a veces está bueno tomar riesgos”, señaló. Y remarcó: “Me divierte mucho trabajar con Marcelo. Hace más de 15 años que trabajamos juntos”.

Por último, expresó su desconfianza por los políticos: “Creo en la política pero no creo en los políticos de ninguna índole, de ningún país, de ningún partido. Creo que nos han hecho mucho daño al mundo. Así y todo trato de ser piadoso y respetuoso y dar una mirada mía cuando hago un político, trato de hacerlo con respeto y amor”, concluyó Bossi.

