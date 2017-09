Video: el baile hot de Magui Bravi al ritmo de Bowie

Tras conocerse n supuesto romance con Emmanuel Horvilleur, Magui Bravi demostró que su única pasión es la danza.

Su historia es conocida: fue bailarina de danza clásica y dejó la carrera por un trastorno alimenticio, bulimia. Luego probó suerte como azafata y un tiempo después, de la mano de Ideas del Sur, pudo darle otra oportunidad al baile.

En Instagram, Magui demostró que la danza es su principal actividad incluso recién levantada y además, lució su cuerpazo, lookeada apenas con un top y un culotte pequeño.

Por su increíble figura, algunos la llaman "la Emily Ratajkowski argentina" mientras que otros la comparan con la reina del fitness, Jen Selter. "But first, dance", se leía en el top, una frase que hace alusión a la conocida línea "but first, coffee" (pero primero, café).