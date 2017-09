Tupac: la derrota política del Gobierno que el PJ no puede capitalizar

El fallo de la Octava Cámara del Crimen generó profundo malestar entre el tercer y cuarto piso de Casa de Gobierno, los asientos de Dalmiro Garay como ministro de Justicia y del propio Alfredo Cornejo.

No se puede decir a ciencia cierta que el fallo que revocó la prisión preventiva de los líderes de la Tupac Amaru mendocina haya sorprendido a los referentes del Gobierno, en función de la batalla judicial que asoma detrás de este episodio en particular que se venía investigando desde hace dos años pero que se aceleró recién en este último, ya con un horizonte electoral definido que también tiñe la situación de política y no meramente jurídica.

El fallo representa una derrota política para el brazo judicial del Gobierno, a la par de una victoria para el abogado kirchnerista Alfredo Guevara y los sectores provinciales vinculados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

¿Quién capitalizará políticamente este fallo con vistas a las elecciones de octubre?

Tanto en las redes sociales como en las declaraciones a la prensa, el oficialismo soltaba los peores epítetos contra la Cámara. El principal abanderado fue el propio Cornejo, que calificó la decisión como "una vergüenza" y sostuvo que el Gobierno queda mejor parado ante la opinión pública que decidirá en las urnas para ver de qué lado está cada uno.

Y ya lo están usufructuando electoralmente, si uno observa cómo los principales candidatos del oficialismo salieron a cuestionar el fallo en sus perfiles de Twitter. Rápida para este mandado, la ministra Claudia Najul apuró de esta manera a su rival, el sanrafaelino Omar Félix.

Los mendocinos merecen saber que pensamos de los temas importantes. ¿Que reflexión le merece a @omarchafifelix el fallo de la #Tupac? — Claudia Najul (@ClauNaj) 5 de septiembre de 2017

En efecto, desde el oficialismo saben que la defensa de la Tupac en el PJ no es homogénea y que hay silencios incómodos en un peronismo mendocino que busca tomar distancia de los escándalos de la corrupción vinculados al kirchnerismo y a las gestiones de Francisco Pérez y Luis Lobos.

Esta grieta interna en el PJ la muestra no sólo la ausencia de comentarios del propio Félix, sino el twit celebratorio de Anabel Fernández Sagasti, líder de la Cámpora en Mendoza, que sirve como abrumador contraste.

Las causas justas siempre salen a la luz! Abrazo enorme a Nelly Rojas, su familia y al Comité de Liberación — Anabel Fernández (@afernandezk) 5 de septiembre de 2017