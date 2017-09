Mirtha Legrand: “Un triunfo de CFK sería una desgracia”

En una inesperada comunicación telefónica con Intrusos, Mirtha Legrand se refirió a la entrevista de Marcelo Tinelli a la “Cristina Kirchner” de Martín Bossi, a la decisión de Susana Giménez de no entrevistar a la expresidenta, habló sobre la actualidad del país y volvió a pedir la aparición del artesano Santiago Maldonado.

Mirtha se comunicó con Jorge Rial para quejarse de la revista Gente y el hecho de no haber sido invitada a su clásica gala. “Estoy ofendida, dolida”, arrancó diciendo “La Chiqui”. Y siguió: “Quiero ser muy justa. A mí me hicieron un homenaje hace dos años en el que invitaron a una cantidad de jóvenes actrices como si yo fuera una referente de todas ellas. Y ahora, por los 30 años de Susana en la televisión, le rinden el homenaje a ella. Pero el año que viene, yo cumplo 50 años en la televisión. Entonces, chicos, aprovéchenme. Me hubiera encantado estar con Susana, las dos juntas homenajeando o que nos homenajeen las jóvenes actrices. Fue una torpeza no invitarme”, señaló Mirtha.

Sin embargo, no fue el único tema que tocó. La legendaria conductora dejó a un lado su enojo con la publicación y remarcó: “Ahora, lo único importante para todos los argentinos es que aparezca (Santiago) Maldonado”.

Por otro lado, consultada sobre la posibilidad de entrevistar a Cristina Kirchner en su programa, la diva admitió que no hubiera aceptado inclusive si le hubiera llegado la propuesta. “Nunca me llamaron, y nunca aceptaría. Por mi forma de pensar, no aceptaría”, indicó. Y aplaudió la decisión de Susana Giménez de no aceptar entrevistarla. “Susana estuvo bien en no aceptar, el que estuvo pésimo es el productor, quien hizo declaraciones desafortunadas. Yo no sé si ella estaba enterada de las negociaciones”, señaló.

Recordemos que se “filtraron” audios donde el productor de Susana, Federico Levrino, criticó duramente a la diva por no querer entrevistar a la expresidenta. “Acá yo soy productor del programa y me perdí la nota más importante de mi vida (…) Tiene más de 70 años, es inmanejable”, manifestó el productor.

Y con la misma sinceridad, Mirtha reconoció que no le gustó la intervención del presidente Mauricio Macri durante la “entrevista” que Marcelo Tinelli le realizó a una “Cristina”, aunque luego no haya salido al aire. “Horrible lo que vi en Facebook, espantoso, no me gustó. Que nadie se ofenda, cuando yo hago mal las cosas también me las dicen”, expresó Mirtha sobre la parodia de Marcelo.

“Me pareció absolutamente inoportuno la salida al aire del presidente. Fuera de lugar”, agregó sobre la parte de Macri que no llegó a ser publicado en Facebook.

Y se explayó, conmocionada por la actualidad del país. “Estamos viviendo momentos muy duros, yo quiero que después de octubre se acabe todo esto. Veo que la grieta se ensancha cada vez más. ¿Cuándo va a llegar el momento de reconciliación entre los argentinos? Tantas ofensas, tantos hechos delictivos. Hay una violencia terrible, entre los robos, la gente que asesina, los femicidios, los cortes de calles, los piqueteros, los encapuchados, los palos. Espero que todo esto termine”, dijo.

A pesar de su crítica al gobierno, Mirtha aclaró: “Soy macrista, pero no soy militante. Quiero que este gobierno triunfe, pero lo que estamos viendo es muy duro”.

También se refirió a los incidentes del viernes a la noche en Plaza de Mayo durante la protesta por la desaparición de Santiago Maldonado. “Son vándalos, gente organizada que hace tanto daño. Destruyeron la Avenida de Mayo, 8 millones de pesos cuesta arreglarla… todo lo que se podría haber hecho con ese dinero”, se indignó, e indicó: “Siento que quieren desestabilizar a Macri”.

Y agregó: “Siento que un triunfo de Cristina sería una desgracia y algo más violento para el país todavía. El que gana siempre tiene la manija y ejerce violencia sobre el perdedo”. “Pero no creo que pierda Cambiemos, estoy absolutamente segura que el oficialismo va a ganar por una mayor diferencia”.

Consultada sobre si relaciona la violencia con el kirchnerismo, opinó: “Sí, con el kirchnerismo, con los anárquicos, los grupos violentos, hasta los mapuches. Los mapuches son chilenos, está bien que se afincaron en el sur argentino, pero nunca habíamos escuchado hablar de ellos con tanta violencia. A los pueblos originarios siempre los he visto con cariño, simpatía, pero no con esta cosa tan violenta.”.

“El caso de Maldonado está muy politizado, y también por el gobierno, que creo que el presidente dijo que no se hable más del tema, pero ya está instalado y se sigue hablando porque la gente se asusta que alguien desaparezca. Yo me pongo en el lugar de la madre. ¿Como está esa familia? La madre que no sabe si su hijo está vivo o muerto, si está en Argentina o en Chile”, dijo, y señaló que cree que hubo una “mala investigación” sobre el caso.