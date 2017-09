Una modelo es igual a Pampita y posó desnuda para demostrarlo

La belleza de Carolina “Pampita” Ardohain es indiscutible. Desde chica que logró cautivar la mirada de todos y cada día lo confirma.

Sin embargo, ahora apareció una joven cuya hermosura puede compararse a la de la jurado del Bailando por un sueño: Lu De Vedia, es una hermosa morocha de ojos color café y figura escultural. Como es de esperarse, por la calle se la suelen confundir con Pampita.

Esta modelo que estudia actuación desde pequeña (pertenece al staff del manager Jorge Zonzini), siempre soñó con posar desnuda en las revistas de contenido adulto, tanto nacionales como internacionales, más importantes.

Muchos la apodan “la Pampita hot”, pero De Vedia busca diferenciarse por su estilo propio y su histrionismo.

“Yo no me veo tan parecida como todos me dicen. Carolina es hermosísima, una de las mujeres más bellas de la Argentina y de las que más fantasías despierta en las plateas tanto masculina como femenina, así que, por lo tanto que me lo digan de todos modos es un inmenso piropo”, asegura.