El lunes no hay clases y esto gastarán los docentes para festejar su día

Cada 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. Este año cae lunes y por lo tanto no habrá clases y tanto docentes como estudiantes tendrán un fin de semana largo para disfrutar.

Con el tiempo, las propuestas para que los docentes festejen se han ido incrementando en la provincia. Pero a veces, ante la falta de dinero, muchos se las ingenian para reunirse igual.

Así, restoranes, hoteles cinco estrellas, spa, bares y salones de fiestas crean para este día eventos especiales y exclusivos para los docentes. Los menús son muy variados, en casi todas las propuestas se incluye la posibilidad de quedarse a bailar hasta la madrugada y los precios de las tarjetas van desde 300 a 800 pesos por persona.

“Este año, nos hemos juntado varias maestras jardineras de diferentes escuelas y vamos a una fiesta que se hace en un salón de Guaymallén. La tarjeta nos sale 700 pesos por personas porque somos un grupo de 10 personas e incluye cena y baile”, comentó la docente Paola Maccarone.

Mientras que otras docentes que no son tan amantes de trasnochar, se inclinaron por la opción de un día de spa en un hotel cinco estrellas. “Ya que tenemos el lunes libre, nos vamos a ir a relajar a un spa. Qué mejor que comenzar la semana festejando así”, contó Noemí Pérez.

El año pasado los docentes no tuvieron asueto porque la celebración cayó en domingo.

Y es que el año pasado la fecha cayó en domingo y, por lo tanto, los docentes no tuvieron asueto. En contrapartida, este año podrán disfrutar de un fin de semana largo. Así, algunas maestras han decidido hacer una escapa a Chile y aprovechar para hacer compras. “Somos cinco amigas que nos conocemos desde la facultad. Vimos que era una buena oportunidad para ir a Viña del Mar, conseguimos pasajes por una low cost a 1.066 pesos y aprovechamos para relajarnos todo el fin de semana”, contó Marcela Romero.

Pero no todos son partidarios de ir a festejar a algún lugar ya que han tenido malas experiencias: “Últimamente no me sumo a los festejos porque considero que cobran muy caro y todas las veces que fui nos atendieron pésimo en diferentes lugares. No tuve buenas experiencias. Mis compañeras estaban viendo opciones de cenas por 800 pesos que me parecen una locura”, dijo Alejandra Fredes y agregó que “este año los festejamos en el quincho de una compañera. Nadie quería pagar los costos tan altos que estaban cobrando. Ponemos 200 pesos para la comida y bebidas y pasamos todo el día”.

Y como ellas, varios docentes han preferidos optar por propuestas más tranquilas y económicas: “Vamos a ir a tomar el té a un hotel cinco estrellas, era una opción más barata que una cena. Las tarjetas para las fiestas nos parecieron muy caras y no nos da el presupuesto”, señaló Leticia Mallman.

Muchos docentes se inclinan por una tranquila tarde de té.

Algunas propuestas:

1- Gran Milazzo ofrece una cena show el 10 desde las 21, (Sarmiento 559, Villa Nueva, Guaymallén). Ofrece recepción con diferentes bebidas y bocados. Isla de pollo al disco y lomo strognol. Plato Pincipal, postre, barra y trasnoches con degustaciones varias. La entrada sale 800 pesos, para grupo de 10 personas 700 para cada una y el baile 300 pesos.

2- Koco Bongo, (Lavalle y Acceso este, San Martín) ofrece una cena show el domingo a 290 pesos por persona, pero el precio no incluye las bebidas.

3- El Sheraton tiene una propuesta para el sábado 9. Se trata de un almuerzo en el salón Fader de 12.30 a 16. La trajeta cuesta 480 pesos por persona a incluye las bebidas, variedad de plasto fríos y calientes y variedad de postres.

4- Intercontinental propone para el lunes un día de spa a 750 pesos por personas. Consiste en un tratamiento reductor profundo integral. También propone una tarde de té, entre las 17 y las 21, con pastelería artesanal, especialiddes dulces y saladas, cafetería, jugos, infusiones y show en vivo a 390 pesos.

5- El Casco (Alsinas 2645, Godoy Cruz) pretende entretener a los docentes con una cena con diferentes show en vivos el domingo desde las 21.30. El precio de la entrada es de 650 pesos por persona.

6- Casa de Campo (Callejón Mathus s/n, Bermejo, Guaymallén), ofrece un almuerzo criollo el sábado 9 a las 12.30 con un show de humor de Jésica Torrijos. Valor de la entrada 730 pesos por persona. O una tarde de té, que también cuenta con la presencia de la humorista, a 390 pesos.

7- El SUTE también organiza un festejo en el Camping Luz y Fuerza (Genova s/n, Bermejo, Guaymallén), que consiste en una cena con baile y sorteos el domingo 10 a las 22.30. El costo para afiliados es de $300 y para no afiliados $380.

8- Terrazas del Lago (parque General San Martín) tiene un almuerzo el lunes que consiste en una entrada libre, plato principal, postre y bebida libre más fiesta y karaoke a 490 pesos.