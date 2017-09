Nélida Rojas: "El dinero que falta lo tiene el IPV y los municipios"

Horas después de recuperar su libertad por el fallo de la Octava Cámara del Crimen, Nélida Rojas, líder de la Tupac Amaru en Mendoza, se dirigió a la militancia y los medios para defenderse de las acusaciones públicas.

Entre sus planteos, indicó que se debería investigar al Instituto Provincial de la Vivienda y a las cooperativas de trabajo en lugar de a su organización. "La plata que falta lo tienen el IPV y los municipios", denunció.

Esto se debe a las denuncias de desvío de fondos y fraude que se cirnieron sobre la entidad. Incluso la Unidad Antilavado del Banco Nación señaló en 2016 el movimiento de 800 millones de pesos dentro de las cooperativas de la agrupación en los cinco años previos, cuando los trabajos hasta ese entonces debían costar cerca de 340 millones de pesos y aún no estaban terminados.

"No creo que puedan terminar las obras de la Tupac, es responsabilidad nuestra arremangarnos y continuar", señaló Rojas. "No me he sentido una perseguida política, los políticos se han sentido perseguidos por las organizaciones sociales", añadió.

Además, en cuanto a las denuncias por quitar o vender casas, Rojas aseguró que las viviendas las adjudicaba el IPV. "Es imposible que quitáramos algo que no dábamos", indicó, sosteniendo que los recursos no los "manejaban" sino que los "gestionaban".

Para recibir una vivienda, los denunciantes aseguraron que había que participar en diversas manifestaciones partidarias, además del pago de la cuota. El tribunal decidió que esto no constituía un delito y Rojas aclaró que "no queremos depender de un partido político; nos persiguieron cuando decían que yo era referente kirchnerista y no referente social".

Respecto a las denuncias por amenazas, la líder de la Tupac aseguró que en su organización no hay expresiones violentas y cuestionó las manifestaciones de las víctimas. "Yo no entraría al Barrio si tenés miedo de que te quiten la vida", apuntó.

Por su parte, Horacio Báez, uno de los abogados de Rojas, denunció que la fiscal Gabriela Chaves criminalizó a la Tupac y convirtió en pruebas la actividad de una organización social. "La fiscal sigue con el tezón de meter nuvos deteenidos. Se ha rebelado contra las decisiones jurídicas", señaló.

Báez también cargó contra el gobernador Alfredo Cornejo por su "silencio" durante todo el procedimiento judicial. "Cornejo salió del closet", disparó, luego de que el mandatario mencionara que el fallo de la Octava Cámara "es una vergüenza".