Investigan una nueva amenaza contra Macri y Vidal

Una nueva amenaza de muerte contra el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, era investigada este martes por la Justicia luego de que en un local de Cambiemos, en el partido de La Matanza, arrojaran un escrito en el que se advertía: "Están todos muertos".

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó que "se toman muy en serio" las amenazas lanzadas contra Macri y Vidal, pero advirtió que "no van a parar" al Gobierno, "en términos de seguir trabajando para cambiar este país".

"Lamentablemente desde el primer ha habido amenazas contra ambos, y siempre se toman muy en serio y se trabajan desde el punto de vista de la seguridad y de la Justicia, para que estas cosas no sean impunes", refirió el ministro coordinador.

Peña indicó que "por suerte la mayoría de estas amenazas son aclaradas", al tiempo que reafirmó: "Seguiremos en la misma línea, no nos van a parar, en término de seguir trabajando por cambiar este país y salir adelante, ahora que estamos pasando lo peor y en una etapa de crecimiento".

La amenaza

Ayer se radicó una denuncia en la subcomisaría de Aldo Bonzi, donde un colaborador de un local partidario situado en la calle Alico 841, de esa localidad del distrito bonaerense de La Matanza, declaró haber hallado "un sobre negro en el piso que habían arrojado por abajo de la persiana" del lugar.

Según las fuentes, el hombre precisó que ese sobre lo halló ayer a las 15.15, y al abrirlo contenía "una hoja en blanco tipo oficio inscripción con cinta aisladora negra".

"Están todos muertos... En la marcha Cambiemos Bonzi facho. QEPD MEV MM", decía el escrito, en referencia a las iniciales del presidente y de la gobernadora.

Tras esta denuncia, la fiscal Andrea Palín, de la UFI N° 9 de La Matanza, dispuso una consigna policial en el local partidario de Cambiemos. Además, la Policía Científica realizó los peritajes correspondientes sobre huellas y rastros, y también se hicieron relevamientos de cámaras de seguridad de la zona.

Detenida

El sábado pasado fue detenida María Carolina Pavlovsky, quien en una cuenta de la red Facebook le escribió a Macri para advertirle que "no saque" a su hija Antonia de su casa, por lo cual el juez federal Ariel Lijo abrió una investigación.

"Macri estás avisado!! Tu hija no va a "desaparecer", no la saques de tu casa hijo de remil putas!! No me importa que sea una nena! Se que es tu hija y a que colegio va #DONDEESTASANTIAGOCARAJO", expresaba la amenaza.