La primera denunciante de la Tupac en Mendoza teme por su familia

Las repercusiones del fallo de la Octava Cámara del Crimen, que ordenó liberar a Nélida Rojas y sus familiares, alcanzaron a la mujer que hace dos años presentó la primera denuncia contra la líder de la Tupac Amaru en Mendoza.

Milena Gómez aseguró que se siente atemorizada y desprotegida por esa decisión del tribunal integrado por Ramiro Salinas, Luis Correa Llano y Alejandro Miguel, que revocó las prisiones preventivas contra la agrupación kirchnerista y volvió a foja cero la investigación.

"Nos sentimos desprotegidos, temo por mis hijos, porque nos han amenazado desde que hicimos la denuncia y ellos ya tuvieron que ver cuando se metieron para sacarnos de la casa", expresó Gómez.

En abril 2015 la mujer llamó a la Policía cuando un grupo intentó sacarla por la fuerza de la casa que le habían adjudicado. Días antes a ese incidente, la mujer se enteró de que la organización había vendido la propiedad a otra persona y ante la negativa de que se la devolvieran, se fue a vivir a la vivienda aunque en ese entonces no estaba terminada.

La causa de Gómez figuraba como coacción agravada y quedó en coacción simple. "Son 178 los denunciantes, pero éramos cinco las víctimas que siempre estábamos ahí... ¿Dónde quedan nuestros derechos y nuestra protección? ¿Nadie pensó en eso?", cuestionó la mujer.

Gómez relató que en marzo pasado fue víctima de un robo en su domicilio. "Fue destrozo, vandalismo, se llevaron papeles nada más y algunos objetos pequeños. A nadie le han entrado nunca en el barrio y de pronto hicieron eso", deslizó.

La denunciante contó que los vecinos le dicen que se vaya del barrio, que va a estar más tranquila y segura lejos de la Tupac. "Pero yo me quedo, con la frente en alta, porque yo no he robado ni estafado como ellos", finalizó.

De las 29 causas por las que era investigada Nélida Rojas con su familia, se cayeron 27. El fallo de la Octava Cámara del Crimen indicó que la fiscal Gabriela Chaves -quien presentará un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia- había actuado de manera "arbitraria", aunque no la separó del caso.