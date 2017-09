El Top 10 de lugares en el mundo segÃºn "la viajera rÃ©cord"

Cassie de Pecol recorrió todo el planeta en sólo 193 días y entró al libro Guinness. En su listado personal no incluyó ningún destino europeo.

En tan sólo 193 días, Cassie de Pecol recorrió 196 países. Con tan sólo 27 años, la joven se planteó el objetivo de cumplir con la Expedition 196. Su récord inscripto en el libro Guinness tiene doble logro: por un lado, se convirtió en la primera mujer en conocer todos los países soberanos del mundo; por otro, estableció un registro único de velocidad.

Desde el 24 de julio de 2015 hasta el 2 de febrero de 2017, recorrió 196 destinos de todo el mundo. Para ello, debió ahorrar y recaudar dinero. Logró reunir 10 mil dólares de su trabajo como niñera y distintos patrocinadores se sumaron a su cruzada para aportar 198 mil más.

Tomó 255 vuelos y los sellos de cada lugar completaron cuatro pasaportes. "Viajar sola me da la libertad de aprender de las culturas y personas locales", comentó.

De Pecol transformó su increíble recorrido en el documental Expedition 196. Pese a que describió su experiencia como "gratificante", también debió sortear algunos miedos. "Tuve que confiar en extraños y en lo desconocido", dijo. Ahora armó su top 10 de los destinos que más la movilizaron.

10. Estados Unidos

Para De Pecol, no hay lugar como su hogar: "El hogar es donde está mi familia y mi red de seguridad, donde reside todo lo que me resulta familiar. Dicen que el hogar es donde está el corazón, y cuanto más viajo más significado adquiere esa frase", señaló a la vez que destacó que "el otoño en Nueva Inglaterra es algo que todo el mundo debería experimentar".

9. Costa Rica

En su ranking personal, emergen dos países latinoamericanos. Uno de ellos, Costa Rica. Según ella, la naturaleza es la esencia misma de su encanto. "Monos, fruta fresca, buena música y volcanes… ¿Qué más se puede pedir?".

8. Perú

La trotamundos quedó anonada ante la belleza y la variedad de paisajes de Perú. "Me quedo con la selva amazónica y Aguas Calientes, la puerta de entrada al Machu Pichu", puntualizó.

7. Túnez

En su listado no aparece ningún país europeo, pero sí varios de África: Túnez, entre ellos. "Un país para experimentar la cultura norteafricana con un poco de Oriente Medio y una increíble cantidad de arqueología. La ciudad de Sidi Blou Said (a 20 kilómetros de la capital) hizo que me transportara", recordó.

6. Omán

Acostumbrada a la efervescencia estadounidense, la joven encontró en Omán un refugio para aislarse. "Un lugar en el que te podés sumergir dentro del desierto o las montañas, mientras que aprendés con los lugareños un estilo de vida completamente distinto".

5. Pakistán

Asia también prevalece en su ranking. De Pecol eligió Pakistán porque "es un país en el que podés obtener un verdadero sentido de la cultura asiática". Además, destacó el sabor de la comida autóctona y que su llegada fue un problema. Debieron pasar cuatro meses para que le aprobaran la visa de entrada.

4. Vanuatu

Poco conocido, se trata de un país insular del Pacífico Sur. Más allá de sus paisajes, se quedó con algunas detalles puntuales. "Disfruté el proceso de cómo se hace el Kava, una bebida primero energizante y después sedante, y también de la bondad de algunas de las personas que conocí".

3. Maldivas

A orillas del océano Índico se emplaza un pequeño paraíso turístico. "Un sitio en el que ver las aguas más azules, la arena más blanca y las dunas más impresionantes del mundo", describió la viajera.

2. Bután

Señalado como uno de los países más felices del mundo, en la cordillera del Himalaya se encuentra Bután. El destino ideal, según De Pecol, para aprender la ética de una vida pacífica. "La peregrinación a Paro Taktsang fue algo parecido a Avatar: el sueño de caminar entre nubes bajas con la perspectiva de una caída desgarradora a cada lado", agregó.

1. Mongolia

El número no es otro que Mongolia, un terreno árido en la frontera con China. ¿El motivo? "Elijo este destino porque pude estar perdida en los desiertos más remotos mientras montaba sus caballos salvajes", explicó.