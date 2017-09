Tupac: la fiscal Chaves recurrirá a la Corte y cargó contra la Cámara

Tras la audiencia en la que la Octava Cámara del Crimen decidió anular la investigación y revocar la prisión preventiva contra cinco miembros de la Tupac Amaru mendocina, la fiscal Gabriela Chaves criticó el fallo por "arbitrario" y dijo sentirse "sorprendida" por el mismo. Pero también aseguró que presentará un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia porque considera que el tribunal integrado por los jueces Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel porque "no reconoce a las víctimas".

La fiscal Chaves apareció ante las cámaras y micrófonos de la prensa minutos antes de las 22 de este lunes, luego del fallo que tiró abajo la investigación que emprendió durante dos años. La magistrada no negó que lo resuelto por el triunvirato le causó "una gran sorpresa".

"La Cámara se quedó casi por completo con la hipótesis de la defensa. La verdad sentí una gran sorpresa por el fallo, porque es de una gran impunidad e injusticia para las víctimas", puntualizó Chaves.

Precisamente, la fiscal sostuvo que "lo más potente" del fallo es que no reconoce el lugar de víctimas a las víctimas -unas 72 denuncias contra la familia de Nélida Rojas- y destacó que además "le quita peso a la investigación" porque considera que "es legítimo" para la organización kirchnerista "hacer ir a las marchas", graficó.

Por ello, Chaves adelantó que presentará un recurso de casación ante el máximo tribunal de la provincia en disidencia con lo resuelto por Salinas, Correa Llano y Miguel, dado que interpreta que se han vulnerado derechos de las víctimas que denunciaron el accionar de Rojas y sus familiares al frente de la Tupac mendocina, con asiento en Lavalle.

Chaves cuestionó el fallo del tribunal al que consideró "arbitrario" y hasta "ideológico".

"Es muy duro, me coloca a mi en un lugar tremendo, como si fuera una magistrada que he actuado en un lugar de especulación política. Me pone en una pelea que no es mía. Yo les creo a las víctimas y la Cámara no les cree a las víctimas", argumentó.

Aún más, la fiscal interpretó que el fallo de la Octava Cámara del Crimen la supera en cuanto a su rol como fiscal y lo incluye en la interna del Poder Judicial entre el ala garantista -vinculada a sectores kirchneristas- y el ala dura -hoy, referenciada en el cornejismo-.

"Esto tiene que ver con peleas ideológicas en las que no participo", concluyó.