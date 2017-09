El motochorro abatido por un policía y su conexión con Los Canavis

Juan Manuel Quiroga Morales (24), el motochorro que fue abatido en la mañana del domingo por un efectivo policial de civil al que intentó asaltar en Las Heras, estuvo sospechado de integrar una conocida banda delictiva de la zona conocida como Los Canavis, que fue desbaratada después de que iniciara una “guerra” con otro grupo, Los Jamaica. Además, de acuerdo con los investigadores, otros familiares de Quiroga estuvieron vinculados a la banda. En tanto, a través de los antecedentes, los pesquisas sospechan que se dedicaba a sustraer vehículos.

Quiroga Morales nació el 11 de enero de 1993 y estaba domiciliado en una vivienda de calle Lisandro Moyano, en el barrio Sismo V. A poco más de dos kilómetros hacia el sur de esa conocida arteria lasherina, en la intersección con Pedro Pascual Segura, terminó muerto por un balazo que recibió en la espalda cuando quiso asaltar a una pareja que caminaba por la vía pública.

El hombre al que intentó robarle era policía y portaba la 9 milímetros reglamentaria, con la que disparó en 10 oportunidades contra Quiroga y su cómplice, identificado como Guido Alexander Rodríguez (29), que resultó herido en el muslo derecho y fue detenido minutos después por la policía.

Rodríguez fue detenido en un domicilio de calle Necochea.

Fuentes contaron que Quiroga Morales decía trabajar como albañil, pero era sabido entre los efectivos de la zona que estaba vinculado a Los Canavis, una banda dedicaba al narcomenudeo que estaba señalada por tener una fuerte conexión con la barra brava de Huracán Las Heras y que tomó relevancia en el 2014 tras una serie de enfrentamientos armados con una clan antagónico conocido como Los Jamaica.

Incluso, los ataques armados entre ambas gavillas desembocaron en dos homicidios: el de Matías Emanuel Percherón Zárate (19), ocurrido el 23 de julio del 2014, y el de Nicolás Ignacio Molina (18), perpetrado el 13 de julio del 2015, explicaron los detectives. Ambos fueron ejecutados con disparos mientras caminaban por la calle y pertenecían a Los Canavis.

Tras los crímenes y varias tentativas de homicidio la seguridad se intensificó en esa zona comprendida entre los barrios Santa Teresita, 26 de enero y Sismo V, y muchos integrantes de ambos bandos quedaron tras las rejas.

Casualmente, entre los detenidos que hubo, tras numerosos allanamientos realizados durante el período más violento de la guerra entre esas bandas, se encuentra Jonathan Alexis Quiroga Morales (27), quien es hermano del joven abatido y está en la cárcel, según contaron las fuentes.

En la actualidad, Los Canavis pasaron a ser una suerte de leyenda para los jóvenes de ese sector que ingresan a la vida delictiva, mientras que los ex integrantes que no cayeron en las garras policiales sacan chapa de haber pertenecido al violento grupo. Así lo hacía Juan Manuel Quiroga con la frase cabecera que colocó en su perfil de Facebook: “Soy un Canavis más y no me arrepiento de nada de lo que viví con mis amigos”.

Captura de un estado del Facebook de Quiroga.

Asaltos armados y vehículos robados. Al parecer, después de que Los Canavis quedaron dispersos y sin operar a modo de organización, algunos señalados miembros debieron cambiar de rubro. Quiroga Morales había comenzado hace un tiempo a dedicarse a los robos y en el último tiempo su blanco preferido eran los vehículos, de acuerdo con la información policial.

En el prontuario y en el de su señalado cómplice, Guido Rodríguez, existían coincidencias que llamaron la atención de los pesquisas. Es que ambos tenían antecedentes por portación de arma y encubrimiento, lo que llevó a deducir que se dedicaban a sustraer rodados y se movilizaban armados para cometer los delitos.

En tanto, Rodríguez, quien quedó detenido tras el intento de asalto al efectivo policial, será investigado por tentativa de robo y podría enfrentar otras causas debido a su historial delictivo.