Nueva edición de Drop&Gol con lo mejor del fin de semana, si no pudiste verlo el domingo por Canal 9, ahora podés disfrutarlos acá.



En este oportunidad podrás ver lo mejor de una de las llaves de semifinales de la Copa de Plata, Universitario vs. San Juan RC en busca del ascenso al Top 8.



Además, las mejores imágenes del encuentro de rugby infantil Julio Cano, que se realizó en Los Tordos RC con los más chiquitos jugando al rugby y la palabra de los protagonistas.



Calentando los motores de cara a los playoffs, preparamos una gran selección con los mejores tries de la fase regular del Cuyano 2017.

¡Una edición imperdible de Drop&Gol!