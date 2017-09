Duro mensaje de Felipe Pettinato a su papá

El músico, fanático de Michael Jackson, publicó un contundente tuit contra Roberto Pettinato pero después lo borró. Mirá el mensaje.

La relación padre e hijo entre Roberto y Felipe Pettinato no atraviesan su mejor momento. El joven publicó un contundente mensaje en la red donde asegura que el conductor lo “abandonó” en su “peor momento”.

La relación entre Felipe y Roberto Pettinato siempre fue fluctuante, y este lunes el joven artista volvió a dejar en claro que el tema entre ellos no mejora.

“Antes de decirme ‘tu viejo es un genio’ sepan que en el peor momento de mi vida me abandonó, y todo mi tratamiento lo pagó @tapettinato”, escribió Felipe en Twitter, destacando que fue su hermana Tamara quien lo ayudó.

Minutos más tarde, borró el mensaje y escribió: “Retiro lo dicho, y pido disculpas por haber llamado la atención de algún periodista”.

Retiro lo dicho, y pido disculpas por haber llamado la atención de algún periodista. — Felipe Pettinato (@Felipettinato) 4 de septiembre de 2017

En el Día del Padre, Felipe también hizo referencia a su débil relación con el conductor.

“Papá hablando con una ancianita en la plaza. Siempre tan humano, mi héroe… me gustaría conocerte… si solo no me clavaras el visto en WhatsApp sabría a donde llevarte el regalo y decirte Feliz Día. Te quiero y te perdono, siempre”, había escrito el joven artista junto a una imagen de su papá en una plaza.

Papá hablando con una ancianita en la plaza. Siempre tan humano, mi héroe… me gustaría conocerte… si solo no me clavaras el visto en WhatsApp sabría a donde llevarte el regalo y decirte Feliz Día. Te quiero y te perdono, siempre Una publicación compartida de Felipe Pettinato (@felipettinato) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 10:25 PDT

Recordemos que en febrero de 2017, trascendió que Felipe había sido internado por un supuesto problema alimenticio. “No estuvo internado por drogas, Felipe no consume ningún tipo de drogas, lo que no consume es comida. Es un drama que no te come (…) Entiendo que para ser Michael Jackson tengas que ser delgado, ¡pero dejate de joder!”, contó Roberto en ese momento sobre su hijo, quien estuvo internado en la clínica del Dr. Cormillot unos días.

Por su parte, Felipe negó haber tenido problemas alimenticios y disparó contra su papá. “No nos conocemos demasiado con papá (…) Tiene que cuidar su imagen y la imagen de los Pettinato”, dijo el cantante.

Mirá el mensaje que borró Felipe Pettinato contra su papá.