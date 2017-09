AWA: donde se eligen los mejores vinos de nuestro país

Entre el 4 y el 8 de septiembre de 2017 se llevará a cabo en Mendoza la 11ª edición del Argentina Wine Awards, el concurso de degustación de vinos más influyente de Latinoamérica organizado por Wines of Argentina y la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR).

Bajo el concepto “Breaking New Ground”, esta edición busca reflejar las transformaciones y la constante innovación que experimenta la industria vitivinícola argentina. En consonancia con esta temática, este año el certamen se propone romper por completo las reglas del juego, introduciendo importantes cambios en su formato. Nuevos criterios de degustación, recategorización de los segmentos de precios, variaciones en la composición del jurado, digitalización de las notas de cata, son tan sólo algunas de las novedades que incorporará.

Por primera vez en la historia del certamen, el Seminario y el Cóctel de Premiación tendrán lugar de manera unificada en una misma jornada para reconocer y celebrar lo mejor de la vitivinicultura argentina. Ambos eventos se desarrollarán el viernes 08 de septiembre en Bodega Salentein (Tunuyán, Mendoza). Las entradas pueden adquirirse vía online a través de Eventbrite, o por correo electrónico a awa@winesofargentina.com.

El Seminario “Changing the Game: from varietals to regions” abordará los nuevos desafíos que debe enfrentar la industria vitivinícola argentina, profundizando en la combinación de la doble característica: variedad + región. El mismo tendrá lugar a partir de las 8:30hs. con una degustación de etiquetas importadas seleccionadas por los jueces internacionales en función de la relación entre el origen de los vinos y el éxito obtenido en Estados Unidos, Reino Unido y China. A las 10:00hs., en diversos paneles de disertación, los jueces expondrán sobre las principales características de los mercados que representan, a la vez que presentarán los vinos degustados al inicio de la jornada.

Finalmente, a partir de las 14:00 tendrá lugar el Cóctel de Premiación en el que se darán a conocer los vinos ganadores. Durante la ceremonia también se otorgará un reconocimiento especial a la “Personalidad del Año 2017”.

El panel internacional estará compuesto por especialistas provenientes de Reino Unido, Estados Unidos y China, a los que se sumará la prestigiosa sommelier argentina Paz Levinson. Es la segunda vez que una personalidad de nuestro país forma parte del jurado internacional del AWA, el cual estará acompañado además por prestigiosos referentes locales.

Tal como se ha hecho en ediciones anteriores, Wines of Argentina incluirá todos los vinos ganadores con +95 puntos en sus actividades de promoción en el exterior para demostrar la alta calidad de los vinos argentinos.

“En los últimos veinte años la Argentina se ha convertido en referente de la vitivinicultura mundial. Una nueva generación de ingenieros agrónomos, enólogos y productores se ha colocado a la vanguardia de la industria a través de la exploración y el estudio sistemático del carácter diverso de nuestros terroirs. Hoy Argentina marca el rumbo para la creación de grandes vinos y el AWA acompaña esta evolución”, expresó Alberto Arizu, presidente de Wines of Argentina.

Acerca del jurado.

Emma Dawson - UK

Entró al mundo del vino después de una carrera en el cine y los medios de comunicación. Se diplomó en WSET y se unió al departamento de vinos de la cadena de supermercados Sainsbury's. Recientemente obtuvo el título de Master of Wine y desde hace 7 años se desempeña como compradora de Marks & Spencer. Allí, ha trabajado en diferentes áreas y hoy es la encargada de la compra de vinos de Sudamérica, Borgoña, Burdeos, Italia y vino fino para la compañía.

Jamie Goode - UK

Escritor especializado en vinos, autor del libro Wine Science. Realizó un doctorado en Biología Vegetal y se desempeñó como editor científico antes de comenzar con su revista digital de vinos wineanorak.com. Actualmente es columnista del periódico The Sunday Express y escribe para diversos medios especializados como The World of Fine Wine, Meninger’s Wine Business International, Noble Rot, Wine and Spirits y Drinks International. Fue uno de los organizadores del International Wine Challenge. También brinda conferencias y se desempeña como jurado en diversos concursos de vinos.

Lucy Shaw - UK

Gerente editorial de la revista The Drinks Business y editora de los informes de la revista Eat.Drink, donde retrata la escena gastronómica londinense. Durante años fue asistente editorial en la revista Decanter, donde entrevistó a destacadas personalidades públicas. Actualmente también realiza trabajos freelance para Marie Claire, Newsweek, GQ y The Arbuturian escribiendo sobre gastronomía, vino y viajes. En reiteradas ocasiones fue nominada para el Premio Louis Roederer Emerging Wine Writer of the Year en Food & Wine Writer of the Year.

Rachel Brown - UK

Rachel Brown es Gerente Internacional de Capacitación y Desarrollo en el Wine & Spirit Education Trust en Londres. Principalmente apoya la red de proveedores de WSET en las Américas (excluyendo USA) y administra los Programas Internacionales de Capacitación de Educadores. Después de obtener un título en lenguas modernas y vivir unos años en el norte de Italia y Chile, Rachel emprendió un cambio de carrera e incursionó en el mundo del vino. Completó su diploma WSET mientras trabajaba en Majestic Wine Warehouse donde desempeñó diferentes funciones. Actualmente combina la enseñanza con su pasión de educar sobre las maravillas del vino, los alcoholes y el sake.

Peter Granoff - USA

Trabaja como examinador y conferencista de los programas de Master Sommeliers y forma parte de la Junta Directiva de Master Sommeliers Americas. Es Master Sommelier y uno de los pocos estadounidenses en obtener la Krug Champagne Cup en primera instancia. También recibió el Premio al Sommelier del año de la Fundación James Beard. Lanzó “Virtual Vineyards”, sitio pionero de comercio electrónico especializado en venta de vinos en USA. Participa activamente como consultor, juez y educador en diversos ámbitos vitivinícolas y ha presentado conferencias de vinos y comercio electrónico en universidades como Harvard y UC Berkeley.

Eric Zillier - USA

Luego de estudiar Relaciones Internacionales en la Universidad de Wisconsin-Madison, y tras su paso por Francia, se instaló en Nueva York donde se capacitó sobre el mundo del vino. Trabajó como sommelier y director de vino en algunos de los mejores restaurantes de Nueva York como Veritas, Alto y Gotham Bar and Grill. En la actualidad forma parte de SevenFifty Technologies, que conecta la industria de bebidas alcohólicas con una plataforma que ayuda a distribuidores y compradores a interactuar.

Adam Teeter - USA

Co-fundador y actual CEO de VinePair, la publicación online sobre vinos, cerveza y bebidas espirituosas líder en USA. Anteriormente fundó Vivo in Vino, un ciclo musical que unía bandas de vanguardia con bodegas y productores de vino como Mount Noir y Brooklyn Oenology en un ambiente íntimo. También ideó Juiced, un programa de TV sobre vino y cultura para Herzog TV. Obtuvo un MBA en la Universidad de Nueva York y un BA en Periodismo en Emory University. Ganador del Left Bank Bordeaux Cup American Wine-Tasting Championship.

Dorian Tang - CHINA

Master of Wine Study Programme (Nivel 2) y obtuvo su Diploma WSET. En 2002 se unió en calidad de Educadora de Vino a ASC Fine Wines, la importadora y distribuidora más importante de vino fino en China. Es Master en Economía Industrial del Departamento de Administración de la Academia China de Ciencias Sociales. Se desempeña como tutora en reconocidas Escuelas de vinos internacionales: Escuela del Vino de Burdeos (CIVB), Nueva Zelanda y Rioja. Es una de las pocas personas en Asia que se ha convertido en tutora recomendada de la Escuela de Vino de Borgoña (BIVB) y del WSET.

Jicheng Zhan - CHINA

Posee un Ph.D. en Viticultura de la Universidad Agrícola de China, donde trabaja como profesor en el Colegio de Ciencia de los Alimentos e Ingeniería Nutricional. Es escritor de vinos y editor del Wine in China Journal. Ha liderado varios proyectos de investigación y ha organizado conferencias y seminarios sobre la apreciación del vino en China.

Shengan Karla Wang - CHINA

Karla Wang o "Lady Penguin" se graduó de Brown University y Le Cordon Bleu Wine and Management. Es productora del programa de vinos "Lady Penguin's Wine Daily" de China, fundadora de Penguin Society, la membresía de vinos más importante de China y degustadora de la guía francesa de vinos Bettane & Dess