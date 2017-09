"Diego está pagando un precio muy alto por un polvo"

Las palabras de Fernando Burlando sobre los llamados que recibió de Diego Latorre diciéndole que se quería suicidar, calaron muy hondo en todos. Especialmente en Yanina Latorre, quién rompió en llano en Los Ángeles de la Mañana al volver a hablar del tema.

“No sé por qué contó Burlando eso. La gente cree que soy el cerebro y yo ni siquiera me reúno con Burlando. Lloro porque estoy muy angustiada. Si algo que no tengo es soberbia. Si trato de mostrarme entera es porque tengo dos hijos”, expresó en el programa de Ángel de Brito.

Por otro lado, la rubia desmintió diversos rumores periodísticos, y habló de la actualidad de sus hijos. “Yo no me voy de viaje por mis hijos. No me puedo ir y dejarlos solos con una persona que no está bien. No me puedo ir y pedirles que dejen su vida porque su papá es un pelotudo. Hacemos lo que podemos y los tengo que seguir cuidando”, sentenció.

Para terminar, Yanina confesó que creyó que este tema iba a desaparecer más rápido de los medios. “Diego está pasando mucha vergüenza. Lo voy a decir de nuevo: está pagando un precio muy alto por un polvo“.