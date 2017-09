Inesperadas revelaciones de Silvio Soldán sobre Silvia Süller

El mítico conductor tuvo un particular reencuentro con su ex, interpretada por Fátima Florez, y terminó haciendo una sorpresiva confesión.

Un día tenía que pasar. Silvio Soldán se reencontró con Silvia Süller en el programa de Susana Giménez. Fátima Florez se puso en la piel de la mediática y mantuvo un mano a mano con el legendario locutor.

De esta manera, el conductor aprovechó para hacer algunas revelaciones de su pasado con la mediática. “¡Me hizo la vida imposible! No puedo contar acá las cosas que me hacía esta mujer. El día que yo escriba la historia de mi vida voy a contar todo pero acá no puedo“, reveló en el medio del juego con la imitadora.

Pero en un momento, Soldán lanzó una confesión inesperada: “Soy un hombre golpeado por esta mujer. Un día me rompió el escroto. Esto no lo sabe nadie, es primicia. Fue en una suerte de juego, con la rodilla. Me hizo un tajo bastante grande“, explicó.