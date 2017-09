En Chile buscaron a Maldonado "en todos los lugares donde podría estar y no está"

Santiago Maldonado fue buscado intensamente en Chile pero los resultados fueron negativos. Así lo aseguró una fuente de Carabineros, quien indicó que la pesquisa para dar con su paradero se realizó "en todos los lugares donde podría estar y no está".

La búsqueda incluyó los lugares que solía frecuentar, hospitales, controles de rutas y accesos estratégicos y hasta morgues, donde ya se descartó que hubiese alguien que coincida con su fisonomía.

Por eso las autoridades chilenas consideran que el artesano desaparecido el 1 de agosto no está en su país. Entre otras cosas porque no existe registros de su entrada ni de su salida. Además las condiciones del terreno -el frío y la nieve- hacen improbable que haya podido cruzar la cordillera.

"Los pasos cordilleranos no habilitados sólo son transitables de diciembre a marzo", le explicó un Carabinero al diario La Nación. "A pie o a caballo ese cruce de 47 km a la altura de la localidad chubutense de Lago Puelo demanda entre tres y cuatro días por una geografía con más dos metros de nieve, temperaturas bajo cero y vientos muy intensos. Para poder cruzar, lo cual no es imposible pero sí muy poco probable, debería haber estado acompañado por gente conocedora de la zona porque no es difícil perderse", agregó.