Lo detienen porque pensaron que estaba ebrio, pero tenía un ACV

Un hombre chocó su vehículo contra dos autos y dos agentes viales lo detuvieron, pensando que estaba borracho. Pero en realidad estaba sufriendo un accidente cerebro vascular (ACV).

A raíz de esta situación la familia de Julio Daniel Pérez (56), que lleva más de dos semanas internado, hizo una denuncia contra los efectivos que lo llevaron a la comisaría.

El hecho ocurrió el pasado 20 de agosto. “En la Plazoleta Dorrego tocó el vehículo de un policía y se pusieron a discutir, pero en realidad mi papá ya ni siquiera podía hablar. No sé cuando lo empezó a seguir la Policía Vial, pero al tocar otro auto, lo hicieron parar. Cuando le abrieron la puerta, él se cayó. Ellos creían que estaba ebrio, pero tenía un ACV. No se podía mantener en pie”, explicó uno de los hijos.

Además la familia se quejó porque cuando lo retuvieron en la comisaría ni siquiera le hicieron el dosaje para saber si estaba ebrio o no.

“La denuncia fue para que esto no vuelva a pasarle a nadie nunca. Además, sabemos que él tenía un poco de dinero en el auto y eso jamás apareció, pero no sabemos en qué lugar se pudo haber perdido y por eso no podemos acusar a nadie”, planteó su hijo.

Fuente: La Gaceta