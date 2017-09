Video: salió borracho de un boliche y adoptó un perro

El joven prometió que le daría una serie de comodidades al can mientras lo filmaban. Sus amigos pensaron que no cumpliría, pero los sorprendió.

Un joven mexicano salió borracho de un boliche y mientras caminaba vio un perro callejero que le generó compasión. Luego juró a sus amigos que lo cuidaría y el video se volvió viral.

El chico identificado como Erik estaba pasado de copas cuando adoptó a su nueva mascota, la que encontró en una plaza y a la que llamó Firulais.

"Voy a darte de comer todos los días. Vas a vivir como rey y no en la calle y vas a domir en una cama, en un colchón”, se lo escucha prometer al chico en el video.

“El taxi no nos va a llevar”, le dicen sus amigas y Erik responde: “Me va a llevar. Lo que me cobre, le voy a pagar”.

Esto causó la risa de sus amigos, que no dudaron en filmarlo y publicarlo en Facebook con el siguiente texto: "Como cuando tu amigo ebrio adopta a un perro saliendo de la discoteca. Jajaja. ¡Alcohol, no te acabes nunca! PD: sigue teniendo al perro en su casa y fuera de todo, me da ternura. Nunca cambies eso de ti".

Luego de que sus amigos consultaran por Firulais, la respuesta fue la siguiente.