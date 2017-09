Audio: otra polémica homilía de un cura malargüino contra la educación sexual

La Iglesia católica de Malargüe es pródiga en polémicas. Lejos de acallarse la cuestión sobre la educación sexual que brinda el Gobierno de Mendoza, ahora otro cura de esa ciudad volvió a realizar críticas. Se trata del padre Ramiro Sáenz, que en la homilía de este domingo instó a los malargüinos a "desobeceder leyes" porque vienen del "Maligno" -sic-.

En Julio, el padre Jorge Gómez había cuestionado en un acto oficial los talleres sobre Salud Reproductiva que el Ministerio de Salud había dado en una jornada con estudiantes secundarios en la ciudad sureña. Ahora, Sáenz -que es superior del afamado padre Pato- volvió a insistir en las críticas que desde ese sector conservador de la iglesia mendocina han realizado a la política oficial relativa a la educación sexual.

El padre Ramiro Sáenz, en el centro, junto al papa Francisco, en una visita al Vaticano. Fuente: Legión Católica



"En estos días con esta polémica sobre educación sexual, es la doctrina de género...la quieren imponer a todo el mundo, y es la aniquilación del hombre y la familia", sostuvo el parroco malargüino.

A la par, Sáenz también atacó a la dirigencia política por aceptar estos talleres en Malargüe: "Somos tan tontos, frágiles y débiles y nuestra dirigencia es así que aceptan todas estas imposiciones ideológicas, y esto está a nivel del ministerio de Salud o de Educación nacional y provincial".

En medio de alusiones a Cristo, San Pedro y San Agustín, Sáenz recalcó en un punto central de su homilía de este domingo: "No podemos disociar. Yo adhiero a Cristo pero pienso lo que se me de la gana... O lo que es ley, como me decía uno, `yo hago cumplir la ley´. Pero la ley puede ser contraria a la `Ley de Dios´. No tomen como modelo las leyes de este mundo. Pueden venir del Maligno, del demonio, sí...".

Este es el audio de la homilía -duración: 5 minutos- para escuchar atentamente.