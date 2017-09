La insólita acción solidaria de Vicky Xipolitakis en EEUU

La empresaria mostró el particular atuendo que usó para brindar ayuda a los más necesitados en Nueva York. Sobre la situación en Argentina, dijo: "A la gente le falta alimento".

Invitada a “Podemos Hablar”, el programa conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe, Vicky Xipolitakis se refirió a su insólita acción solidaria en Nueva York. “La vida me dio mucho, esta vez me toca a mí”, expresó la empresaria.

En pareja con Javier Naselli, un multimillonario que vive en Estados Unidos, “La Griega” contó que está “yendo y viniendo” y que está “muy bien”.

Consultada por el conductor sobre cómo analizaba la realidad de nuestro país comparándola con Nueva York, Vicky dijo: “La pobreza la veo igual en todos lados”. Y señaló que suele hacer acciones solidarias porque la “llena de felicidad”.

“Como estaba viajando mucho y hacía mucho que no hacía una acción solidaria dije ‘la tengo que hacer en Nueva York, hay muchos homeless“, reveló la exvedette.

Entonces, para ayudar a los más necesitados de aquella ciudad, Vicky se puso un traje dorado cubierto de dólares y caminó por distintos lugares para repartir el dinero.

“Me fui al subte, que creo que es la parte más humilde. Me puse un traje lleno de dólares para que la gente agarre lo que necesitaba. La vida me dio mucho y esta vez me tocó a mí dar”, sostuvo ante la sorpresa de todos.

Al preguntarle si también se involucraba con Lanús, donde vivió y aún vive su familia, dijo: “Sí, tengo mi casa, mi familia. Voy y vengo”, aseguró y agregó: “Lo único que noté realmente, si me preguntás qué veo de Argentina y antes no veía, es que está todo mucho más caro. Eso es lo que veo hoy yo. ¿Qué más noté? Que a la gente le falta alimento, porque yo soy la madrina de la villa 31“.

“Le falta la comida a la gente, además de la alegría. Está todo más caro. Eso es lo que veo: la alimentación, que todo subió, que a la gente le falta plata. Hay pobreza en todo el mundo”, sintetizó.

Por último, volviendo al tema de su acción solidaria en Estados Unidos, dijo: “Todos fueron muy educados, nadie se me tiró encima y decía en inglés ‘tome lo que usted necesita’ y algunos agarraban. Me gritaban ‘bendiciones, bendiciones. Me llenó el alma de felicidad”, cerró Vicky.

Mirá las fotos de Vicky y su acción solidaria en Nueva York.