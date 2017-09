Fotos: Britney Spears se mostró a cara lavada y explotó Instagram

Britney Spears (35) sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir una foto son retoques y a cara lavada.

La imagen estuvo acompañada de un mensaje en el que explica cómo son sus días cuando de no tiene shows o presentaciones.

"En los días en los que no me maquillan y acicalan para salir al escenario este es mi verdadero y poco glamoroso yo. ¡Encantada de conocerlos! A esto le llamo mi look mañanero de tomar café en casa. Lunes sin maquillaje, si no tienes en cuenta los restos de rímel bajo mi ojo derecho", escribió la cantante.

Lejos de recibir críticas, la princesa del pop cosechó muchos piropos por parte de la platea masculina y el apoyo de las mujeres que destacaron que la "verdadera belleza es mostrarse tal cual uno es".