Alario partió para Alemania con mucha "ilusión"

El delantero Lucas Alario partió esta tarde rumbo a Alemania para sumarse al Bayer Leverkusen, con la expectativa de adaptarse rápido a la Bundesliga y dejando su último pedido de "disculpas" por el momento de la transferencia que complicó a River.

"Uno tiene la ilusión de llegar a lo máximo. Espero llegar y adaptarme lo más rápido posible", sostuvo sobre su inminente futuro en el conjunto alemán.

Asimismo, en el hall de Ezeiza, dijo que se va con un pedido "de disculpas" por el momento en que se fue, ya que la transferencia se hizo sobre el final del libro de pases que impidió a River sumar un refuerzo.



"Es una lástima pero me tocó esta oportunidad y la he tomado porque así es el futbol. Yo tengo los mejores recuerdos de River, que me ha hecho ganar muchas cosas", sostuvo el futbolista.

Rechazó que su partida al fútbol alemán sea una vidriera para el seleccionado. "Yo fui convocado estando acá. Si uno tiene buen nivel y está rindiendo, es posible estar", concluyó Alario y partió hacia su nuevo destino.