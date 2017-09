“Lamento que Feinmann se haya ido de Animales Sueltos”

Invitada a “Almorzando con Mirtha Legrand”, Romina Manguel se refirió a su pelea con Eduardo Feinmann y que terminó con la salida del periodista de “Animales Sueltos”.

En agosto, Feinmann renunció al programa de Alejandro Fantino tras las constantes discusiones con su colega Romina Manguel. Sin embargo, se supo que la pelea tenía un trasfondo que viene desde hace muchos años.

En el libro que la periodista escribió junto a Javier Romero, sobre Daniel Hadad, Vale Todo, hay un capítulo dedicado al ex periodista de Animales Sueltos, y que se titula: El enano fascista. Allí, sostienen que Feinmann era conocido por haber sido “pluma” de la policía, y hasta exponen que cobraba dinero para no hablar mal de determinados políticos.

Pero este domingo, invitada a la mesa de Mirtha Legrand, Manguel evitó hablar de su libro y aseguró que lamentaba que Feinmann se haya ido del programa.

“Discutimos con apasionamiento, vehemencia. Es una mesa difícil, y tengo entendido que Eduardo se fue porque estaba cansado. Tenía ganas de irse. Lo que detonó fue el episodio (la discusión) pero no se fue por eso”, aseguró la periodista.

Y remarcó: “Eduardo ha tenido peleas más fuertes y violentas que estas. Yo no lo pude dejar pasar (ella lo interrumpió y él la hizo callar), yo no quería pelearme. Pero no lo pude dejar pasar, primero porque tengo dos hijas y no quería que lo naturalicen. No me consideré feminista hasta que tuve hijas mujeres”, explicó.

Por último, Manguel expresó: “Hago un mea culpa. Es verdad que interrumpo, le pido disculpas a mis compañeros. A veces hay que saber esperar, es un ejercicio que estoy haciendo y estoy tratando de aprender”.

A pesar de sus diferencias, la periodista contó que se comunicó con su colega tras su renuncia. “Le mandé un mensaje a Eduardo y le dije que lamentaba que se haya ido”, cerró.