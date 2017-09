Sala desde su prisión domiciliaria: “Macri y Morales roban a dos manos y no están presos como yo"

Desde su vivienda de El Carmen, donde cumple la prisión domiciliaria, la líder de la Tupac Amaru, Milagros Sala, brindó una entrevista telefónica y tuvo varias quejas tanto por las medidas de seguridad en su domicilio como por el accionar del gobierno nacional. Además dijo que "Macri y Morales roban a dos manos" y no están presos como ella.

“Duele tanta injusticia que está viviendo Argentina, de una cachetada te quieren hacer callar”, dijo Sala.

“Lo que más me asombró es la cantidad de cámaras que hay alrededor de mi casa. Un camión de Gendarmería, dos fuerzas de seguridad están viéndome para que no me fugue, alrededor de mi casa hay 11 cámaras en total, tengo dos gendarmes en cada esquina a su vez está caballería de la policía de la provincia”, dijo Sala.

La líder de la Tupac se quejó porque no tiene “intimidad” dentro de su domicilio. “Los genocidas no tienen tanta seguridad”, añadió la mujer.

Sala señaló que lo que más extrañaba cuando estaba presa eran los seres queridos y la familia. “Lloré, lloré y lloré porque no podía creer que podía estar con mi familia", contó.

Además agregó: "No sé tener odio, a mi nadie me enseñó a tener odio, a tener rencor. Lo que sí tengo es dolor por la injusticia que estoy pasando", remarcó Sala y justificó: "Hay tanto odio de ellos hacia nosotros. Nos tratan como los peores delincuentes, como asesinos, como narcotraficantes, como apretadores. No somos eso, somos gente de trabajo, de militancia".

"Todos los días hay una marcha por trabajo" y "todo aumenta" y "aprietan a compañeros", dijo. Es como que hubiese vuelto la década del 90”, expresó Sala.

Fuente: Minuto Uno