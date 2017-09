Habló Sergio Maldonado: “Quiero volver a ver a Santiago”

“Es que no tengo mucho más para decir ni para pedir: quiero volver a ver a Santiago”, dijo Sergio el hermano del artesano que desapareció hace un mes. Sergio brindó una entrevista y se refirió al duro momento que está viviendo junto a su familia.

El hombre relató la angustia que vive al no tener novedades sobre que ocurrió con su hermano y afirma que las “esperanzas se van yendo”.

“Yo hace más de un mes que no trabajo. Ni yo ni mi familia tenemos más control sobre nuestras vidas. Toda la vida que teníamos ya no está. De repente, estamos parados en un escenario en Plaza de Mayo, algo que jamás se nos hubiera ocurrido. No me gusta estar ahí pidiendo por mi hermano, porque estamos ahí en carácter de víctimas”.

“La verdad es que Santiago está todo el tiempo en mi cabeza. Por momentos pienso que está vivo, que lo tienen en algún lado y me pregunto si estará comiendo, si lo estarán cuidando. Es difícil describir la imagen: es como lo que vemos en películas en las que algún personaje está secuestrado, esa imagen elevada diez veces más, eso se me viene a la cabeza. Pero hay otros momentos pienso que no, y entonces me pregunto cómo puede ser que ya esté pensando lo peor”.

“Toda la gente que hizo lo que sea que hayan hecho con Santiago, toda la gente que no hizo lo que tenía que hacer para investigarlo, todos los que encubrieron van a tener que dar explicaciones en un juicio. Eso es lo que yo veo en el futuro”.

“Si la Justicia y el Gobierno y quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, hubieran actuado como deben desde ya que nosotros no habríamos sufrido ni pasado por todo lo que estamos pasando ahora”.

¿Y cómo vamos a tomar la actitud del Gobierno si sus ministros no hacen más que decir barbaridades? Nuestra abogada se reunió la semana pasada con (el ministro de Justicia, Germán) Garavano, quien accedió a permitir que la ONU investigue y algunas otras cosas, pero se siguen negando a reconocer que la de Santiago es una desaparición forzada, algo que no vamos a aceptar”.

“Salen a armar campañas para impedir que en las escuelas se hable de mi hermano y de lo que le pasó. Son todas cosas ofensivas”.

“El gobierno y sus funcionarios demostraron interés por cualquier otra cosa en vez de porque aparezca mi hermano”.

“Bullrich tiene la indignidad de salir a decir aberraciones como ese ‘no voy a tirar a ningún gendarme por la ventana, yo me la banco’. ¿Quién sos? ¿Una barrabrava? Es lamentable tener una ministra de Seguridad que diga ‘yo me la banco’ y nadie la cuestione”.

“Yo lo único que pido es a los periodistas desde ya y también al resto: agarren el dato, chequéenlo. Internet sirve para chequear como herramienta. Verifiquen. No digan cualquier cosa ni compartan cualquier cosa”.