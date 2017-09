Habló la madre de la chica que se suicidó en clase

Lara era una estudiante de 15 años que se suicidó pegándose un tiro en plena clase en un Colegio Nacional Rafael Hernández de La Plata a principios de agosto. En medio del profundo dolor, su madre se refirió a la tragedia.

"Creo que siempre la vi como a una chica más pequeña. Me costó ver que ella tenía su propio mundo privado. Me costó tanto que, evidentemente, tenía un mundo privado bastante preocupante y yo no estuve al tanto. Esa autocrítica me va a perseguir durante toda la vida", reflexionó Julissa la madre de Lara.

"Yo tuve a Lara a mis 21 años. Y tenerla de tan joven fue lo mejor que me pudo pasar. Si bien nunca fuimos amigas y siempre estuvo establecido el rol de cada una, la cercanía generacional nos hizo estar muy unidas durante los 15 años", relata Julissa con entereza, voz firme y orgullo.

"Lara era divertida, graciosa, creativa y precisamente en lo social no había tenido jamás ningún tipo de problemas. Yo pongo la bisagra en nuestra vida desde hace unos dos años. Ahí empezaron a aparecer situaciones que me hicieron preocuparme con su estabilidad emocional", expresó.

La madre se separó de su pareja en 2015 y comenzó a trastorcarse la vida de Lara ya que además tuvo que ser cambiada de colegio.

"Para ese año existía una evaluación llamada tesina, en la que los alumnos debían preparar durante todo el ciclo una tesis en idioma italiano sobre un tema libre y relacionarlo con cinco materias. A mitad de año me llamaron para una reunión y me dijeron literalmente que Lara no estaba capacitada para rendir este examen y que consideraban que estaba destinada al fracaso. Básicamente la expulsaron", relató Julissa sobre la época en que Lara asistía a la Escuela Italiana.

"Uno, como adulto, no se da cuenta de la magnitud que tiene eso para un chico. Es su familia, es su lugar de pertenencia. Pasás ocho horas por día ahí y que tu de golpe te digan 'acá no cabés más, no estás a la altura' es algo terrible", añadió.

Cuando la cambiaron al Nacional Lara le advirtió a su madre que el colegio era una “selva”, que había bulliyng y que eran todos unos “forros”. En este nuevo colegio Lara comenzó a tener cambios en su personalidad, sus dibujos de hecho se convertían en pinturas sombrías en blanco y negro.

El cambio radical en los dibujos estuvo acompañado por un proceso de introspección definido: en el último año el único deseo de Lara en su tiempo libre fue permanecer encerrada en su cuarto, delante de su computadora y metida en internet.

"Me empezó a desafiar con temas que nunca antes había tocado. Un día llegó a cuestionar la existencia del Holocausto y hasta criticó las bases del movimiento Ni Una Menos. Empezaba a sacar cosas de internet, se notaba que eran discursos empaquetados, muy armados, que se repetían", relató la madre.

Lara tenía problemas de adaptación en el nuevo colegio y los preceptores le ofrecieron cambiarla de curso poruqe había “figuritas terribles” dentro de clase pero ella no quiso porque se había hecho una nueva amiga.

"Ella está diciendo mucho con eso. Estaba manifestando un enojo muy grande contra un lugar que tenía que haber sido su lugar de pertenencia. Un lugar en el que un chico pasa seis horas por día y en una gran medida implica su universo. El colegio es el universo del pibe. Uno, como adulto, se maneja de otra manera”.

Lara lo tenía planeado, les avisó a sus dos amigas que no fuera a la primera clase porque iba a faltar la profesora, además dejó un mensaje dedicado a sus compañeros en la mochila.

