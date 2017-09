¿Tenés problemas para dormir?

Dormir es esencial para tu salud física y psicológica, es una de las claves de tu rendimiento deportivo, y para mantenerte en forma.

No tenés tiempo: quizá estás durmiendo bien pero no sea suficiente, aunque hayas estado 8 horas en la cama. Sabemos que tenés muchas obligaciones, pero hacé de dormir una de tus prioridades y verás como encontrás la manera de acostarte un rato antes.

Las preocupaciones: a veces son simples proyectos o tareas pendientes, pero terminan por desvelarte. La hora de acostarse no es buen momento para pensar ni hacer recapitulación de la jornada. Si te preocupa algo, ahora no puedes hacer nada, dejá el problema para el día siguiente y tratá de no pensarlo más.

El estrés: cuando nos sentimos en peligro se dispara un mecanismo ancestral que prepara a nuestro cuerpo para protegerse, luchar o huir ante un peligro. El estrés permitía a nuestros ancestros pasar noches alerta y sin dormir como protección. El problema surge cuando este mecanismo de supervivencia se cronifica por el modo en que afrontamos las situaciones de la vida diaria, impidiéndonos dormir incluso en la seguridad de nuestra cama. Es un círculo vicioso ya que la falta de descanso reparador aumenta la sensación de amenaza, así que cada vez dormís menos y estás más estresado.

Cenar mucho o demasiado tarde: las cenas copiosas o muy grasas no son recomendables, porque tu cuerpo tendrá que realizar un gran esfuerzo para digerirlas, lo que te impide descansar correctamente. A la hora de cenar, dale prioridad a los hidratos de carbono que son más fáciles de digerir que las grasas y, si tenés problemas de sueño, no cenés alimentos ricos en proteínas ya que no favorecen el sueño.

Acostarse con hambre: el hambre es uno de los mejores estimulantes naturales y te mantendrá toda la noche en vela. Una dieta hipocalórica o desequilibrada te dejará sin energía y no podrás dormir bien. Si no podés dormir cuando estás a dieta, es que algo estás haciendo mal.

No te has cansado físicamente: una interminable jornada en la oficina puede parecerte agotadora, pero si no le has dado a tu cuerpo la acción que necesita, probablemente te cueste dormirte. Después de un buen entrenamiento notarás que entras más fácilmente en un sueño profundo y te cuesta más levantarte al día siguiente. Se debe a que el cerebro le está dando tiempo a tus músculos para reparase y descansar.

Estás demasiado cansado: tampoco te pasés entrenando. El cansancio extremo, el agotamiento y el dolor muscular son enemigos del sueño. También a nivel neural. Si tu cuerpo o tu mente se encuentran agotados, te será imposible desconectar. Recordá que las dificultades para dormir son uno de los primeros síntomas de sobreentrenamiento.