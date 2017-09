Cristina Kirchner criticó la política económica de Macri

La ex presidenta y candidata a senadora por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández, criticó este sábado la política económica del gobierno de Mauricio Macri y reclamó "la unidad del movimiento obrero" para contrarrestar "la desocupación" y los "tarifazos".

"Estamos atravesando momentos difíciles en lo económico, lo social y lo político; la hora reclama la unidad del movimiento obrero", mencionó Fernández durante el cierre del 2° Encuentro de Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras en Exaltación de la Cruz.



La ex Presidenta completó que "hay una mayoría que no está de acuerdo con que aumente la desocupación, una mayoría que cree que las buenas condiciones de trabajo no son una ilusión sino obligación del Gobierno, una mayoría que cree que no se puede vivir de tarifazo en tarifazo".